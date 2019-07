“Sport in festa”, a Brembo cucina, musica e divertimento

Dall’8 al 18 agosto all’oratorio di Brembo di Dalmine si terrà “Sport in festa”. L’iniziativa è organizzata dall’U.S. Città di Dalmine Asd. Tutte le sere birreria, pizzeria, griglieria e ristorante self service. Non mancheranno tombola, ruote e gonfiabili per bambini (a 2 euro), musica e ballo. Inoltre ogni sera si potranno gustare i pizzoccheri di Teglio.

Giovedì 15 pranzo di Ferragosto self-service aperto a mezzogiorno con gonfiabili gratuiti nel pomeriggio.

Il programma musicale prevede: giovedì 8 Delio ed Esther; venerdì 9 Jennifer Group; sabato 10 Boston; domenica 11 Marilena Band; lunedì 12 Orchestra Sonia Amigoni Alta quota; martedì 13 Franco e Lorena; mercoledì 14 Orchestra Mirte ed Edo; giovedì 15 Amleto e Cinzia; venerdì 16 Orchestra Giusy Danieli; sabato 17 Carmen Milano; domenica 18 Ivan e Maria Rosa.