Spettacolo di circo inondato dal clown ad Albino

Domenica 19 gennaio alle 16.30 all’auditorium Benvenuto e Mario Cominetti di Albino la Compagnia On Arts e Cordata F.O.R. presentano lo spettacolo Yes Land… uno spettacolo di circo inondato dal clown.

L’iniziativa rientra nel programma della rassegna teatrale per famiglie “Bimbi a teatro”.

Trama:

In una scena (apparentemente) caotica, Giulio cerca di fare ordine, ma non tutto fila liscio… per fortuna, con un po’ d’immaginazione, gli intoppi diventano occasione per trovare il lato positivo e divertirsi. Uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce giocolerie, acrobazie ed equilibrismi per accompagnare gli spettatori nel mondo di Giulio, che tra modi bizzarri e colpi di scena affascinerà e solleticherà la fantasia di grandi e piccini!

Spettacolo per bambini da 3 anni.

Biglietti e prenotazioni

– ingresso: € 5,00

– Ridotto con tessera Passe-Partout: € 4,00