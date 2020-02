Spettacoli e visite animate: torna il festival “Gioppino e i suoi fratelli”

A Bergamo torna “Gioppino e i suoi fratelli”, festival di teatro delle figure animate e di commedia dell’arte. L’iniziativa intende promuovere il Teatro delle Figure Animate in tutte le sue forme, offrendo proposte spettacolari ad ampio raggio, a partire dalla tradizione lombarda.

Ecco i dettagli.

Sabato 22 febbraio

– alle 21 al teatro San Giorgio “Ginevra degli Almieri”, con la compagnia Romano Danielli (Bologna). Spettacolo per tutti dagli 8 anni; ingresso a 6 euro.

La storia di Ginevra, della sepolta viva, si tramanda sotto varie forme nei secoli e ovviamente anche il teatro popolare dei burattini ne ha approfittato, come dimostra la versione che Romano Danielli ha ricostruito, portandola in una grande baracca con sette burattinai. Romano Danielli con Riccardo Pazzaglia, Mattia Zecchi, Marco Iaboli, William Melloni, Moreno Pigoni e Grazia Punginelli

Domenica 23 febbraio

– Alle 15.30 all’Auditorium di Piazza della Libertà “Don Giovanni in carne e legno”, con la compagnia TAP Ensemble – Teatro Gioco Vita (Piacenza). Ingresso libero e gratuito, spettacolo per tutti dai 6 anni.

Si racconta della resurrezione dell’affascinante e inquietante Don Giovanni. Lo spettacolo è il risultato di una ricerca scenica, alla scoperta delle opportunità del recitare con il “legno” dei burattini o meglio delle guarattelle napoletane, con la “carne” degli attori e con entrambi. Attori e burattini si muovono in scena sul palchetto di commedia come nel teatrino e invadono reciprocamente gli spazi loro assegnati per tradizione, colmando l’antica distanza fra teatro “alto” dei comici in carne e ossa e quello “altro” dei girovaghi di piazze e mercati.

Domenica 23 febbraio

– Alle 16.30 al teatro Sant’Andrea “Le farse di Gioppino”, con Gabriele Codognola (Bergamo). Ingresso libero e gratuito, spettacolo per tutti dai 3 anni.

Gabriele Codognola, giovane burattinaio, porta in scena le più divertenti farse della tradizione burattinesca bergamasca.

Gioppino, Arlecchino e Brighella coinvolgeranno il pubblico con le loro avventure.

Lunedì 24 e martedì 25 febbraio apertura straordinaria del Museo del burattino. (ingresso adulti a 3 euro; bambini 1 euro; prenotazione consigliata).

Lunedì 24 febbraio

Alle 15 e alle 16 visite animate al museo.

Luca Loglio e Gabriele Codognola vi guideranno alla scoperta del Museo dove i burattini, grazie alla magia del Teatro, prenderanno vita e vi racconteranno storie di briganti e di mondi lontani, di principesse e regine,

di mostri e di diavoli e il simpatico Gioppino non mancherà di divertirvi.

Durata visita: 45 minuti

Adulti: 3€ / Bambini: 1€ – Prenotazione consigliata

Martedì 25 febbraio

– Dalle 15.30 alle 18 al Museo del burattino “Macchine per il teatro incosciente”, con la compagnia La Voce delle Cose (Bergamo).

Un’installazione, tra arte gioco e teatro, una specie di teatro self-service dove il pubblico che agisce è guidato dalla voce registrata dell’autore.

Permette un’esperienza sorprendente: vedere come gli oggetti qualsiasi che popolano la nostra vita quotidiana e le nostre case possano trasformarsi in personaggi di scene fantastiche.

Adulti: 3€ / Bambini: 1€ – Prenotazione consigliata

Mercoledì 26 febbraio

Alle 17 al Museo del burattino incontro a regola d’arte con Mimmo Cuticchio.

Mimmo Cuticchio (in siciliano Mimmu Cuticchiu; Gela, 30 marzo 1948) è un cantastorie, attore teatrale e regista teatrale italiano.

Cuticchio è un importante erede della tradizione dei cuntisti siciliani e dell’Opera dei Pupi, oggi iscritta tra i Patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’UNESCO. Figlio del noto puparo Giacomo Cuticchio, nel 1973 apre a Palermo il Teatro dei Pupi Santa Rosalia. Nel 1977 fonda l’associazione “Figli d’Arte Cuticchio”, che si prefigge di salvaguardare l’arte dell’Opera dei Pupi.

È apparso nel film Il padrino – Parte III di Francis Ford Coppola e nel film documentario Prove per una tragedia siciliana; ha partecipato al film Cento giorni a Palermo di Giuseppe Ferrara come voce narrante nel monologo finale da lui scritto, ed è stato coprotagonista del film Terraferma, di Emanuele Crialese.

È anche attore che sa alternare sulla scena il tono cantilenante del cantastorie con vari stili e registri. Nel 2015 la collezione di Pupi siciliani iniziata dal padre è stata acquisita dalla Fondazione Sicilia, ed è ora esposta a Palazzo Branciforte.

Cuticchio ha di fatto creato una nuova generazione di allievi che si ispirano alla sua recitazione e allo stile del “cuntaro” (cantastorie) siciliano.

Ingresso libero e gratuito

Giovedì 27 febbraio

– Alle 21 all’Auditorium di Piazza della Libertà “A singolar tenzone”, con la compagnia Figli d’Arte Cuticchio (Palermo).

Ingresso: 10€ / 8€ ridotto per soci Fondazione “Benedetto Ravasio”, Lab80, minori di anni 26 e maggiori di anni 60

Spettacolo per tutti dai 10 anni

Il cunto si fa con la spada, si fa con il ritmo, si fa con il battito dei piedi che fanno prendere il galoppo ai cavalli, si fa con il respiro, il volto, la voce. Soprattutto con la voce in questo racconto sulle gesta del paladino Orlando attirato da un tradimento a Roncisvalle dove troverà, assieme ai trecento suoi compagni, una morte eroica e benedetta dagli angeli dopo aver sterminato centinaia di infedeli.