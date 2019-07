Spettacoli e animazioni: notte bianca a Piazza Brembana

Domenica 4 agosto a Piazza Brembana torna “Notte bianca in Piazza”. Ci saranno musica, intrattenimento, spettacoli per tutti i gusti, per giovani, famiglie e bambini, negozi aperti fino a sera, mercatini con prodotti tipipci e d’artigianato. Inoltre, verranno proposti spettacoli per bambini dal pomeriggio.

Ecco il programma:

Dalle ore 15.00 mercatini di prodotti tipici e artigianato.

Dalle ore 17.00 apertura negozi, AREA BAMBINI con gonfiabili, truccabimbi, giochi e merenda.

Dalle ore 18.00 AFRICAN MUSIC itinerante in paese.

Ore 18 e ore 21 BOATO, spettacolo di magia, clown e trampoli.

Dalle ore 19.00 possibilità di cena tipica.

Ore 19.30 Pigreco cover music in cncerto

Ore 20.30 MAX E SEBA cover italiane

Ore 22 Servi Disobbedienti folk e cantautorato