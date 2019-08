Sotto la luna… a caccia di stelle cadenti

A Brembate di Sopra la Torre del Sole organizza sei serate osservative dedicate alle stelle cadenti di San Lorenzo e anche la Luna, Giove e Saturno. Si svolgeranno dal 9 al 14 agosto alle 21.15 al campo sportivo adiacente al parco astronomico.

I partecipanti saranno guidati alla scoperta degli oggetti del cielo visibili, tra cui Luna, Giove e Saturno, grazie ai telescopi portatili installati per l’occasione, mentre a occhio nudo si osserverà il cielo per imparare a riconoscere stelle e costellazioni estive, in attesa di cogliere le magiche scie delle stelle cadenti.

In caso di condizioni meteo non favorevoli, la serata si svolgerà all’interno del parco astronomico con una breve conferenza sul tema “Le stelle cadenti di San Lorenzo”, spettacolo al planetario “Il cielo d’estate” e visita dell’Osservatorio Astronomico.

Trattandosi di un evento a numero chiuso, è consigliata la prenotazione.

Ingresso: Intero € 9,00 – Ridotto € 6,00 (da 4 a 10 anni e oltre i 65 anni)

Per informazioni e prenotazioni:

tel 035621515 – mail info@latorredelsole.it