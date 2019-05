Shiatsu – serate divulgative

Prosegue il ciclo di serate divulgative che la Scuola LaFonte organizza sul territorio bergamasco per far conoscere e provare in prima persona l’antica arte orientale dello Shiatsu.

Si tratta di due semplici lezioni accessibili a tutti.

Verrà insegnato un piccolo Kata (sequenza di trattamento codificata) che permette di portare benessere a tutto il corpo partendo dallo studio dei concetti fondamentali di cuore, postura e pressione.

I due incontri prevedono una parte teorica, di spiegazione delle modalità di esecuzione del trattamento, e una parte pratica, in cui i partecipanti, a coppie, si “scambiano” il trattamento appreso durante la lezione.

Alla fine dei due incontri, ciascun partecipante sarà in grado di eseguire un piccolo trattamento Shiatsu rigenerante e rilassante.

Basta vestirsi con abiti comodi e portare una coperta o altro materiale da stendere sopra i materassini, forniti dalla scuola