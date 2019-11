Shiatsu e ansia, a Bergamo il maestro Yugen Umelesi

Stime recenti dicono che circa 2,5 milioni di italiani soffrono di disturbi d’ansia, ossia una persona ogni 25. È una condizione tra le più ricorrenti anche tra chi riceve trattamenti shiatsu e la scuola LAFONTE ha scelto di dedicare al tema uno dei propri seminari specialistici.

Il maestro Valter Yugen Umelesi condurrà un’intera giornata di approfondimento, rivolta agli operatori e agli allievi dell’ultimo anno del percorso formativo.

Unendo teoria e pratica si studieranno l’energetica connessa all’ansia e una sequenza di trattamento shiatsu mirato a ristabilire in maniera efficace l’equilibrio emozionale dei riceventi.

L’emozione, secondo la Medicina Cinese, è una espressione del Qi e quando un organo perde il suo radicamento, le emozioni perturbano i movimenti del Qi stesso, che non riesce più a fluire correttamente causando disturbi di ordine psichico e fisico.

L’ansia si manifesta con respiro corto, irrequietudine, tachicardia, tic nervosi, ansia da prestazione, stati dei quali praticamente tutti hanno avuto esperienza. In linea di massima, sono condizioni presenti solo in momenti particolari della vita e trovano una normale soluzione quando cessano le cause esterne che le hanno generate. Il problema nasce quando queste persistono nel tempo o quando l’origine dell’ansia è interna arrivando anche a minare l’autostima.

La giornata mostrerà come lo shiatsu può essere d’aiuto nel trattare il disturbo ripristinando una corretta condizione energetica.

Il costo è 80 euro. La scuola riserva un prezzo speciale (50 euro) agli allievi e agli operatori che prendono parte a progetti di volontariato nell’anno 2019-20.

>> IL MAESTRO <<

Valter Yugen Umelesi inizia a praticare shiatsu nel 1991 e si forma come operatore e insegnante alla Scuola Zen di Shiatsu di Milano. Presso la scuola diviene responsabile e coordinatore della didattica relativa al triennio di formazione.

Relatore nazionale sull’elemento acqua durante vacanza-studio in Egitto della ex Federazione Italiana Shiatsu, oggi FISIeO e al XXVI Convegno Nazionale FISIeO di Genova. Più volte relatore di incontri regionali accreditati, per la Federazione Italiana Shiatsu ora FISIeO (Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Umbria) e per APOS – Associazione Professionale Operatori Shiatsu (Toscana, Friuli Venezia Giulia).

Operatore professionista iscritto all’APOS (Associazione Professionale Operatori Shiatsu). Insegnante certificato e Operatore professionista iscritto all’ROS-FISIeO dal 2004.

Di recente è entrato a far parte della commissione esaminatrice FISIeO. Svolge l’attività di operatore shiatsu professionista e tiene regolari incontri settimanali di formazione per operatori e collaborazioni presso diverse scuole.