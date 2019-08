Shiatsu, due lezioni gratuite a Gorle

Non occorrono speciali “doti” per praticare lo shiatsu, l’antica arte orientale che dona benessere e riequilibrio energetico attraverso pressioni esercitate con palmi e pollici sul corpo del ricevente.

È una risorsa a disposizione di tutti che aspetta solo di essere riconosciuta e “allenata”.

Proprio per questo la scuola LAFONTE di Bergamo propone periodicamente dei brevi corsi dimostrativi gratuiti sul territorio che permettono di provare con semplicità la tecnica e sperimentarne l’efficacia.

La formula prevede due incontri, martedì 10 e 17 settembre dalle 20 alle 22.30, nei quali vengono illustrate le basi teoriche e pratiche dello shiatsu.

Partendo dai concetti di Cuore, postura e pressione, si impara un Kata (sequenza di trattamento codificata) che permette di portare benessere a tutto il corpo. Alla fine del percorso ciascun partecipante sarà in grado di eseguire un piccolo trattamento shiatsu rigenerante e rilassante che potrà effettuare su parenti ed amici. Avrà inoltre scoperto una valida opportunità per migliorare anche il proprio equilibrio psico-fisico e intraprendere un percorso di crescita personale.

I trattamenti vengono eseguiti a terra su materassini (tatami). Si richiede di indossare abbigliamento comodo, possibilmente in materiale non sintetico, e di portare una coperta o altro materiale da stendere sopra i materassini, oltre alla voglia di mettersi alla prova e sperimentare.