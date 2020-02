Domenica 16 febbraio si terrà la sfilata di carnevale ad Almenno San Salvatore. Il programma prevede: alle 14,30 ritrovo in oratorio ed iscrizioni al concorso per premiare i gruppi e la maschera più bella, originale, simpatica; e alle 15 partenza della sfilata. Non mancheranno frittelle e giochi.