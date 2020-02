Domenica 16 febbraio a Val Brembilla si terrà la sfilata di carnevale. Il ritrovo è alle 14 sul sagrato della chiesa di Brembilla, da cui alle 14.30 inizierà la sfilata verso Cadelfoglia. Durante la sfilata ci sarà una pausa per la merenda con frittelle per tutti. Al termine, verrà premiata la miglior maschera a tema film anni ’80. L’evento si terrà anche in caso di pioggia, con ritrovo al padiglione Expo.