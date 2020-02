Domenica 16 febbraio a Tagliuno si terrà la sfilata del “Carneal de Taü”, con il Palio delle contrade. I temi della sfilata saranno: il Rione San Salvatore, caratterizzato dal colore rosso, farà rivivere la storia della musica, coinvolgendo i ragazzi dello Sfa (il servizio di formazione autonomia di Castelli Calepio) dal titolo “Pota, non so se si nota. The music show”. Il rione Falconi, caratterizzato dal colore giallo, metterà in scena le icone a stelle e strisce con: “È qui l’America?”. Infine, leitmotiv per il Rione Castello sarà la Corona britannica e “Londra, un tè con la Regina”. Il clou sarà in piazza Mercato dove i rioni si esibiranno nello spazio di 15 minuti davanti ad una giuria che voterà oltre alla sfilata e i carri, anche le coreografie, i costumi e l’allegoria. In Piazzale Mercato ci sarà anche un angolo ristoro con pane, salamelle, vin brulè, frittelle e lattughe gestito dai volontari dell’Oratorio, dal gruppo Alpini e dall’Avis.

In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 23 febbraio.