Serate micologiche – Approcciarsi correttamente al mondo dei funghi

Oggi giorno sono sempre più le persone che si recano in cerca di funghi. Il Gruppo Micologico Orobico Di Verdello propone 4 incontri informativi per sensibilizzare sui rischi e pericoli che si corrono e come affrontarli e/o prevenirli.

Le serate sono aperte a tutti, previa prenotazione causa carenza spazio, e totalmente gratuite.

Infine è prevista una escursione in montagna (26/09), con spiegazione delle speci di funghi incontrate ed habitat.