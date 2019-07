Serata benefica per Missione Calcutta Onlus

Domenica 21 luglio dalle 19 l’associazione “Missione Calcutta” Onlus organizza una serata informale per tutte le età all’Edoné Bergamo. L’iniziativa è promossa in occasione dell’85esimo compleanno di Hélène Ehret, presidente e fondatrice del sodalizio.

Sarà presente con uno stand durante la prima edizione della sagra terrona con 4 menù dedicati a Missione Calcutta: menù veg (friselle+pasta alla norma e bibita), menù carne (arrosticini abruzzesi e bibita), menù pesce: frittura mista di pesce e bibita) e menù pizza (pizza a scelta tra margherita; americana; porcini; wurstel; marinara; prosciutto; verdure e bibita).

Il costo di ogni menù, comprensivo di un’offerta a “Missione Calcutta” Onlus, è di 15 euro.

La prenotazione è obbligatoria inviando un’e-mail a info@missionecalcutta.it o telefonando al numero 035/668543 (Ufficio Missione Calcutta Onlus).

Per i più piccoli sarà attiva un’area bimbi.

“Missione Calcutta” è un’organizzazione indipendente fondata nel 1992, con sede in Italia e a Calcutta, nata dopo un incontro tra la fondatrice e Madre Teresa di Calcutta.

Sin dai suoi primi giorni di vita, si è impegnata a difendere i diritti dei più deboli. L’associazione ha come finalità prioritaria l’assistenza ai gruppi più svantaggiati dell’India a causa del sistema delle caste e dal grande divario fra zone rurali e urbane.

Con particolare focus sull’infanzia, opera discriminazione di genere, religione o casta, votando la propria azione alla cura degli ultimi. Agisce in collaborazione e in partecipazione con enti e istituzioni locali, promuovendo progetti di sviluppo in svariati settori all’interno delle comunità in cui è attiva.