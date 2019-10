Seminario permanente di cultura e psicoanalisi: La consulenza fiscale alle imprese

Il Prof. ENRICO GINEVRA, avvocato, ordinario di Diritto commerciale all’Università degli Studi di Bergamo, esperto di diritto societario, fallimentare e bancario, dialogherà con gli psicoanalisti Sisto Vecchio e Massimo Rota e con il pubblico in sala del suo lavoro come consulente legale per le imprese a livello nazionale e internazionale

Gli incontri mensili del SEMINARIO PERMANENTE DI CULTURA E PSICOANALISI sono mossi dall’intento di disegnare la cultura del presente nelle sue declinazioni più ampie, di cui tutti noi siamo partecipi e autori.

“Una civiltà è specialmente la ricchezza dei suoi mestieri. Ognuno dei quali nella propria cellula chiusa s’inventa mimiche, abbigliamenti, linguaggi, contegni, aneddoti di commozione o di scherzo, una pedagogia, una morale. Questo erano le botteghe fino a poco fa: coaguli di cultura sufficienti a se stessi, regni dove il re si chiamava “mastro“, e cioè maestro di martello, d’ascia, di trincetto, di tornio … Luoghi storici e santuari di cui nessuna Encyclopédie raccoglierà più ormai né le tecniche in disuso né il nobile odore di falansterio.

Più effimere ancora le attività vagabonde, esercitate all’aria aperta col consenso del sole, della pioggia, del vento: mestieri da picaro; immagini, per un bambino che so, di invidiata felicità”.

Con queste parole lo scrittore siciliano Gesualdo Bufalino introduce ‘Museo d’ombre’, testo dedicato agli artigiani, ai lavoratori, ai mestieri della Comiso della sua infanzia.

Attraverso queste figure e le loro biografie, le azioni, i movimenti, i pensieri, i sentimenti, la filosofia di professionisti come ‘u lampiunaro, u’ luppinaru, u’ stagnataru, u’ paracquaro conzapiatti, ‘a pilucchera, ‘a fimmina ré saguetti, ‘u profeta rô tiempu e maluttiempu, ecc. Bufalino ci trasmette la cultura e il sapere di quel tempo e di quel mondo.