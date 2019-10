“Scott Bike 2020”, ad Alzano Lombardo arriva l’esclusivo bike test

La stagione dei Bike Test entra nel vivo e lo SCOTT on Tour sbarca in Lombardia e precisamente ad Alzano Lombardo sabato 5 e domenica 6 ottobre al Parco Montecchio in via Pietro Paleocapa, 8

Lo SCOTT On Tour offre a tutti la possibilità di testare per primi i modelli SCOTT Bike 2020. A disposizione oltre 40 modelli tra cui spiccano le nuovissime SCOTT Addict RC e le nuove bici a pedalata assistita (eRIDE). Basta pre registrarsi e passare in segreteria per ritirare il badge il giorno dell’evento!

Lo SCOTT On tour è ormai un evento consolidato che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di bici. Il suo viaggio attraverso l’Italia ha un obiettivo chiaro e ben preciso: soddisfare i bisogni dell’appassionato e “metterlo a proprio agio” in sella ad una bici SCOTT.

SCOTT Italia scenderà in campo con un nuovo layout espositivo di livello offrendo al pubblico la possibilità di vivere una vera e propria esperienza. L’imponente struttura gonfiabile, operativa dal 2018, è lunga 21 mt e profonda 9 mt con un’altezza massima di 4 mt. All’interno verranno allestite aree dedicate che prevedono l’esposizione di bici e accessori, un’officina pronta a gestire ogni richiesta del cliente, una zona dedicata all’accoglienza, e uno spazio Lounge riservato a tutti i nostri visitatori. Tecnici e meccanici saranno impegnati nel set-up della bici, mentre i responsabili di prodotto saranno a disposizione per qualsiasi richiesta o domanda. A supporto parteciperanno anche gli official dealer mettendo al servizio del cliente tutta la loro professionalità. Novità la presenza di un’area espositiva dedicata a Sycnros, il brand di accessori SCOTT.

Per avere ulteriori informazioni:

#SOT19 ­- Parco Montecchio – Via Pietro Paleocapa, 8, 24022 Alzano Lombardo

– Sabato 5 ottobre dalle 9 alle 18

– Domenica 6 ottobre dalle 9 alle 17

https://bikevents.com/italian-bike-test/