Da “Sconnessi” a “Il filo nascosto”: il week-end al cinema

Arriva al cinema il film commedia “Sconnessi”. La pellicola, che approda nelle sale giovedì 22 febbraio, è diretta da Christian Marazziti e vede protagonisti Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Stefano Fresi, Antonia Liskova, Maurizio Mattioli e Daniela Poggi.

Altre novità sul grande schermo sono “Il filo nascosto”, “La vedova Winchester”, “Belle & Sebastien – Amici per sempre” e “Figlia mia”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “A casa tutti bene”, “Cinquanta sfumature di rosso”, “Black panther”, “La forma dell’acqua”, “Chiamami col tuo nome” e “Ore 15:17 – Attacco al treno”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end.

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Il filo nascosto” (ore 21);

“The post” (ore 21);

“La forma dell’acqua” (ore 21).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“A casa tutti bene” (ore 21);

“Sconnessi” (ore 21).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“The giver” – Il mondo di Jonas” – cineforum con ingresso intero a 4 euro e ridotto under 26 a 2 euro (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“The disaster artist” (ore 21);

“Chiamami col tuo nome” (ore 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Tutto quello che vuoi” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Figlia mia” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 10:30, 12:50, 15:10, 17:30 e 19:05);

“Sconnessi” (ore 12:40, 15:15, 17:25, 19:35 e 22:20);

“Il filo nascosto” (ore 10:30, 14:15, 17:05, 19:35 e 21:45);

“The shaps of water (La forma dell’acqua”)” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:05);

“La vedova Winchester” (ore 11:30, 14:30, 17:10, 20 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 14, 16:55, 19:40 e 22:15);

“L’ultima discesa” (ore 22:45);

“A casa tutti bene” (ore 11:10, 14:55, 16:35, 17:35, 19:50, 21:35 e 22:20);

“Sono tornato” (ore 22:25);

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” (ore 14:10);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 15, 17:15 e 19:55);

“Maze runner – La rivelazione” (ore 14, 16:50 e 19:20);

“I primitivi” (ore 11:15, 14:15 e 16:30);

“The post” (ore 20:10 e 22:30);

“Black panther” (ore 10:35, 15:05, 18, 21:10 e 22:05);

“Black panther” – Imax 3D (ore 14, 16:50, 19:45 e 22:35);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 10:45, 12:25, 14:05, 14:50, 16:50, 17:25, 19:35, 20, 21:20 e 22:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 17:20);

“The shape of water (La forma dell’acqua)” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 19:40);

“La vedova Winchester” (ore 17:10, 19:45 e 22:40);

“Sconnessi” (ore 17:30, 19:40 e 22:30);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 17 e 22:35);

“La forma dell’acqua” (ore 17, 19:50 e 22:30);

“A casa tutti bene” (ore 17:15, 20:10, 22:10 e 22:40);

“I primitivi” (ore 17:10);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 17:10, 19:15, 20 e 21:45);

“The post” (ore 19:50);

“Black panther” (ore 17:05, 19:45, 21:50 e 22:30).

ARISTON MULTISALA a Treviglio

“Black panther” (ore 19:50 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 20 e 22:20);

“Il filo nascosto” (ore 20 e 22:20);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 20:10 e 22:40);

“A casa tutti bene” (ore 20:10 e 22:30);

“Sconnessi” (ore 20:20 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“A casa tutti bene” (ore 18:55 e 21:20);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 18:45 e 21:15);

“I primitivi” (ore 18:10);

“Il filo nascosto” (ore 18:25 e 21:10);

“La vedova Winchester” (ore 18:40 e 21);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” 8ore 21:55);

“Sconnessi” (ore 20).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 19:30);

“Sconnessi” (ore 21:15);

“A casa tutti bene” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 21:15);

“Sconnessi” (ore 21:15);

“Black panther” (ore 21:15);

“A casa tutti bene” (ore 21:15);

“La forma dell’acqua” (ore 21:15).

SALA EDEN a Stezzano

“Loving Vincent”- nell’ambito della rassegna “Giovedì d’autore” (ore 21).

CINEMA GARDEN a Clusone

“The big sick” (ore 21).

CINEMA TRIESTE a Zogno

“Mr Ove” (ore 21).

VENERDI’ 23 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Il filo nascosto” (ore 20 e 22:30);

“The post” (ore 20 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 20 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“A casa tutti bene” (ore 20:15 e 22:30);

“Sconnessi” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Chiamami col tuo nome” (ore 21);

“The disaster artist” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Figlia mia” (ore 21).

CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo)

“La ruota delle meraviglie” (ore 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Sconnessi” (ore 12:40, 15:15, 17:25, 19:35 e 22:20);

“Il filo nascosto” (ore 10:30, 14:15, 17:05, 19:35 e 21:45);

“La vedova Winchester” (ore 11:30, 14:30, 17:10, 20 e 22:30);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 10:30, 12:50, 15:10, 17:30 e 19:05);

“A casa tutti bene” (ore 11:10, 14:55, 16:35, 17:35, 19:05, 19:50, 21:35 e 22:20);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 15, 17:15 e 19:55);

“Maze runner – La rivelazione” (ore 14, 16:50 e 19:20);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 10:45, 12:25, 14:05, 14:50, 16:50, 17:25, 19:35, 20, 21:20 e 22:35);

“I primitivi” (ore 11:15, 14:15 e 16:30);

“Black panther” (ore 10:35, 15:05, 18, 21:10 e 22:05);

“Black panther” – Imax 3D (ore 14, 16:50, 19:45 e 22:35);

“The post” (ore 20:10 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 14, 16:55, 19:40 e 22:15);

“Sono tornato” (ore 22:25);

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” (ore 14:10);

“L’ultima discesa” (ore 22:45).

UCI CINEMAS a Curno

“La vedova Winchester” (ore 17:10, 19:45 e 22:40);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 17:20);

“Sconnessi” (ore 17:30, 19:40 e 22:20);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 17:10, 19:15, 20 e 21:45);

“La forma dell’acqua” (ore 17, 19:50 e 22:30);

“The post” (ore 19:50);

“A casa tutti bene” (ore 17:15, 19:40, 20:10, 22:10 e 22:40);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 17 e 22:35);

“I primitivi” (ore 17:10);

“Black panther” (ore 17:05, 19:45, 21:50 e 22:30).

ARISTON MULTISALA a Treviglio

“Black panther” (ore 17:30, 19:50 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 17:30, 20 e 22:20);

“Il filo nascosto” (ore 17:30, 20 e 22:20);

“A casa tutti bene” (ore 17:40, 20:10 e 22:30);

“I primitivi” (ore 17:40);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 17:50);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 20:10 e 22:40);

“Sconnessi” (ore 20:20 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“A casa tutti bene” (ore 17:55, 20:15 e 22:35);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 17:50);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 17:30, 20 e 22:30);

“Il filo nascosto” (ore 17:10, 19:50 e 22:30);

“La vedova Winchester” (ore 17:40 e 22:25);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 20);

“Sconnessi” (ore 18:45, 20:45 e 22:45).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 19:30);

“Sconnessi” (ore 21:15);

“A casa tutti bene” (ore 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 21:15);

“Sconnessi” (ore 21:15);

“Black panther” (ore 21:15);

“A casa tutti bene” (ore 21:15);

“La forma dell’acqua” (ore 21:15).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 20:45).

CINEMA AURORA a Grumello del Monte

“I primitivi (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“The post” (ore 21).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Black panther” (ore 21).

SABATO 24 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Il filo nascosto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“The post” (ore 20 e 22:30);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 15:30 e 17:30);

“La forma dell’acqua” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“A casa tutti bene” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Sconnessi” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“I primitivi” (ore 15 e 17:45);

“Ella & John” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Ferdinand” (ore 16);

“”Chiamami col tuo nome” (ore 16 e 21);

“The disaster artist” (ore 20:30 e 22:30).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 20:30 e 22:30).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Figlia mia” (ore 17, 19 e 21).

ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo

“Il vegetale” (ore 16 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“Il filo nascosto” (ore 10:30, 14:15, 17:05, 19:35 e 21:45);

“Sconnessi” (ore 12:40, 15:15, 17:25, 19:35 e 22:20);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 10:30, 12:50, 15:10, 17:30 e 19:05);

“La vedova Winchester” (ore 11:30, 14:30, 17:10, 20, 22:30 e 00:15);

“The post” (ore 20:10 e 22:30);

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” (ore 14:10);

“Black panther” – Imax 3D (ore 14, 16:50, 19:45 e 22:35);

“Black panther” (ore 10:35, 15:05, 18, 21:10, 22:05 e 00:05);

“L’ultima discesa” (ore 22:45);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 15, 17:15 e 19:55);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 10:45, 12:25, 14:05, 14:50, 16:50, 17:25, 19:35, 20, 21:20, 22:35 e 23:55);

“Sono tornato” (ore 22:25);

“A casa tutti bene” (ore 11:10, 14:55, 16:35, 17:35, 19:05, 19:50, 21:35 e 22:20);

“La forma dell’acqua” (ore 14, 16:55, 19:40 e 22:15);

“Maze runner – La rivelazione” (ore 14, 16:50 e 19:20);

“I primitivi” (ore 11:15, 14:15 e 16:30);

“Insidious – L’ultima chiave” (ore 00:35).

UCI CINEMAS a Curno

“Sconnessi” (ore 15:15, 17:30, 19:40 e 22:20);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 15 e 17:20);

“La vedova Winchester” (ore 14:40, 17:10, 19:45, 22:40 e 00:45);

“Black panther” (ore 14:15, 16:45, 19:45, 21:50, 22:30 e 00:30);

“Bigfoot junior” (ore 14:20);

“I primitivi” (ore 14:50 e 17:10);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 14:45, 17:15, 19:50, 20 e 22:30);

“A casa tutti bene” (ore 14:30, 17:15, 19:40, 20:10, 22:10 e 22:40);

“La forma dell’acqua” (ore 14:30, 17, 19:50 e 22:30);

“The post” (ore 19:50);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 17:15, 22:34 e 00:55);

“Insidious – L’ultima chiave” (ore 00:50).

ARISTON MULTISALA a Treviglio

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 14:30 e 18:20);

“Black panther” (ore 14:50, 17:30, 19:50 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 15, 17:20, 20 e 22:20);

“Il filo nascosto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:20);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 15:10, 17:40, 20:10 e 22:40);

“A casa tutti bene” (ore 15:20, 17:40, 20:10 e 22:30);

“I primitivi” (ore 16:20);

“Sconnessi” (ore 20:20 e 22:40).

CINESTAR a Cortenuova

“A casa tutti bene” (ore 15:35, 17:55, 20:15 e 22:35);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 15:40 e 17:50);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“I primitivi” (ore 14:45);

“Il filo nascosto” (ore 14:30, 17:10, 19:50 e 22:30);

“La vedova Winchester” (ore 17:40 e 22:25);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 20);

“Sconnessi” (ore 16:45, 18:45, 20:45 e 22:45).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 16 e 20);

“Sconnessi” (ore 18 e 22);

“A casa tutti bene” (ore 17, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:15);

“Sconnessi” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:40);

“Black panther” (ore 16:30, 18:55, 21:15 e 22:55);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 16:30);

“A casa tutti bene” (ore 16:30, 18:30, 21:15 e 23:15);

“La forma dell’acqua” (ore 18:30, 21:15 e 23:30).

CINEMA a Branzi

“Il vegetale” (ore 21).

SALA EDEN a Stezzano

“I primitivi” (ore 21).

CINETEATRO ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO a Bolgare

“Il vegetale” (ore 16:15).

CINETEATRO NUOVO a Zanica

“I primitivi” (ore 20:45).

AUDITORIUM a Osio Sotto

“Bigfoot junior” (ore 21).

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO a Calcinate

“Il vegetale” (ore 21).

CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole)

“I primitivi” (ore 20:30).

CINEMA SAN FEDELE a Calusco d’Adda

“I primitivi” (ore 21).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 20:45).

CINEMA TRIESTE a Zogno

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 21).

CINEMA AURORA a Grumello del Monte

“I primitivi (ore 21).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“The post” (ore 21).

SALA SAN FERMO ad Almè

“I primitivi” (ore 16).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Black panther” (ore 21).

DOMENICA 25 FEBBRAIO

CAPITOL MULTISALA a Bergamo

“Il filo nascosto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30);

“The post” (ore 20 e 22:30);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 15:30 e 17:30);

“La forma dell’acqua” (ore 15, 17:30, 20 e 22:30).

CINEMA SAN MARCO a Bergamo

“A casa tutti bene” (ore 15:30, 17:45, 20:15 e 22:30);

“Sconnessi” (ore 16:30, 18:30, 20:30 e 22:30).

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate

“I primitivi” (ore 15 e 17:45);

“Ella & John” (ore 21).

CINEMA CONCA VERDE a Bergamo

“Chiamami col tuo nome” (ore 15, 17:40 e 21);

“The disaster artist” (ore 15, 17, 19 e 21).

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo

“I primitivi” (ore 15 e 17);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 19 e 21).

AUDITORIUM LAB80 a Bergamo

“Figlia mia” (ore 19 e 21).

ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo

“Il vegetale” (ore 16 e 21).

UCI CINEMAS a Orio al Serio

“La vedova Winchester” (ore 11:30, 14:30, 17:10, 20 e 22:30);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 10:30, 12:50, 15:10, 17:30 e 19:05);

“Il filo nascosto” (ore 10:30, 14:15, 17:05, 19:35 e 21:45);

“Sconnessi” (ore 12:40, 15:15, 17:25, 19:35 e 22:20);

“Jumanji – Benvenuti nella giungla” (ore 14:10);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 10:45, 12:25, 14:05, 14:50, 16:50, 17:25, 19:35, 20, 21:20 e 22:35);

“L’ultima discesa” (ore 22:45);

“Monster family” (ore 11:10);

“A casa tutti bene” (ore 11:10, 14:55, 16:35, 17:35, 19:05, 19:50, 21:35 e 22:20);

“Sono tornato” (ore 22:25);

“La forma dell’acqua” (ore 14, 16:55, 19:40 e 22:15);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 15, 17:15 e 19:55);

“Maze runner – La rivelazione” (ore 14, 16:50 e 19:20);

“The post” (ore 20:10 e 22:30);

“Black panther” – Imax 3D (ore 14, 16:50, 19:45 e 22:35);

“Black panther” (ore 10:35, 15:05, 18, 21:10 e 22:05);

“I primitivi” (ore 11:15, 14:15 e 16:30).

UCI CINEMAS a Curno

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 11, 15 e 17:20);

“Sconnessi” (ore 15:15, 17:30, 19:40 e 22:20);

“La vedova Winchester” (ore 10:45, 14:40, 17:10, 19:45 e 22:40);

“Monster family” (ore 11:10);

“I primitivi” (ore 11, 14:50 e 17:10);

“A casa tutti bene” (ore 14:30, 17:15, 19:40, 20:10, 22:10 e 22:40);

“Black panther” (ore 10:50, 14:10, 16:45, 19:45, 21:50 e 22:30);

“Bigfoot junior” (ore 10:45 e 14:20);

“The post” (ore 19:50);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 14:15, 16:45, 19:15, 20 e 21:45);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 17:15 e 22:35);

“La forma dell’acqua” (ore 10:50, 14:30, 17, 19:50 e 22:30).

ARISTON MULTISALA a Treviglio

“I primitivi” (ore 14:30);

“Black panther” (ore 14:50, 17:30, 19:50 e 22:30);

“La forma dell’acqua” (ore 15, 17:20, 20 e 22:20);

“Il filo nascosto” (ore 15, 17:30, 20 e 22:20);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 15:10, 17:40, 20:10 e 22:40);

“A casa tutti bene” (ore 15:20, 17:40, 20:10 e 22:30);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 16:20 e 18:20);

“Sconnessi” (ore 20:20 e 22:30).

CINESTAR a Cortenuova

“A casa tutti bene” (ore 16:25, 18:55 e 21:20);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 14:15, 16:35 e 17:40);

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 16:20, 18:45 e 21:15);

“I primitivi” (ore 14:45);

“Il filo nascosto” (ore 15:30, 18:10 e 21:10);

“La forma dell’acqua” (ore 15:10, 17:40 e 20:30);

“La vedova Winchester” (ore 14:15 e 18:50);

“Ore 15:17 – Attacco al treno” (ore 14:15 e 21);

“Sconnessi” (ore 16:45, 18:45 e 20:45).

MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 14, 16 e 18);

“Sconnessi” (ore 16, 20 e 22);

“A casa tutti bene” (ore 14, 18, 20 e 22).

MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia

“Cinquanta sfumature di rosso” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Sconnessi” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“Black panther” (ore 14:05, 16:30, 18:55 e 21:15);

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 16:30);

“A casa tutti bene” (ore 14:30, 16:30, 18:30 e 21:15);

“La forma dell’acqua” (ore 14.15, 18:30 e 21:15).

CINEMA a Branzi

“Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa” (ore 15.30).

SALA EDEN a Stezzano

“I primitivi” (ore 16 e 21).

CINETEATRO ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO a Bolgare

“Il vegetale” (ore 16:15 e 20:30).

CINETEATRO NUOVO a Zanica

“I primitivi” (ore 16 e 20:45).

AUDITORIUM a Osio Sotto

“Bigfoot junior” (ore 16).

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO a Calcinate

“Il vegetale” (ore 16).

CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole)

“I primitivi” (ore 16).

CINEMA SAN FEDELE a Calusco d’Adda

“I primitivi” (ore 15 e 18).

CINE-TEATRO SORRISO a Gorle

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 16 e 20:45).

CINEMA TRIESTE a Zogno

“Belle & Sebastien – Amici per sempre” (ore 16 e 21).

CINEMA AURORA a Grumello del Monte

“I primitivi (ore 16).

NUOVO CINETEATRO ad Albino

“The post” (ore 15, 17, 19 e 21).

SALA SAN FERMO ad Almè

“I primitivi” (ore 16).

CINEMA TEATRO LOVERINI a Gandino

“Black panther” (ore 16 e 21).

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema orobici nel week-end.

– “The giver” (94min – Fantascienza – Usa). In un distopico mondo perfetto, in cui non ci sono sofferenze e tutti sembrano felici, il giovane Jonas (Brenton Thwaites) è incaricato di ricevere le Memorie dell’Umanità, avviandosi alla formazione a stretto contatto con un vecchio uomo chiamato “il Donatore” (Jeff Bridges). Dal Donatore, Jonas viene a conoscenza del dolore, della tristezza, della guerra e dell’infelice verità del mondo “reale”. Di fronte alla consapevolezza della falsità dell’universo in cui vive, Jonas si ritrova a dover fare scelte difficili sulla sua vita e sul suo futuro.

– “The disaster artist” (98min – Commedia – Usa). La strana ma vera storia dell’amicizia tra gli attori Greg Sestero e Tommy Wiseau, che insieme realizzarono The Room, un film spesso considerato come il peggiore della storia del cinema.

– “Chiamami col tuo nome” (130min – Drammatico – Italia e Francia). A metà degli anni Ottanta, nell’Italia settentrionale, il diciassettenne Elio, l’unico figlio della famiglia italo-americana dei Perlman, si prepara ad affrontare un’altra noiosa estate nella villa dei genitori quando l’arrivo di Oliver sconvolge i suoi giorni. Accademico ventiquattrenne, Oliver è arrivato per aiutare il padre di Elio, insigne professore ed esperto di cultura greca. Durante le sei settimane di permanenza dell’ospite, Elio viene conquistato dal suo essere frizzante, spontaneo e affascinante.

– “Tutto quello che vuoi” (106min – Commedia – Italia). Alessandro (Andrea Carpenzano) è un ventiduenne trasteverino ignorante e turbolento; Giorgio (Giuliano Montaldo), invece, è un ottantacinquenne poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l’uno dall’altro ma non si sono mai incontrati finché Alessandro accetta malvolentieri un lavoro come accompagnatore di quell’elegante signore in passeggiate pomeridiane. Col passare dei giorni, dalla mente un po’ smarrita dell’anziano poeta (e dai suoi versi) affiora progressivamente un ricordo del suo passato remoto: indizi di una vera e propria caccia al tesoro. Seguendoli, Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio in un viaggio alla scoperta di quella ricchezza nascosta e di quella celata nel suo stesso cuore.

– “Figlia mia” (100min – Drammatico – Italia, Germania e Svizzera). Vittoria è una bambina divisa tra due madri: Tina, donna amorevole che vive in rapporto simbiotico con la piccola, e Angelica, fragile e istintiva e dalla vita scombinata. Rotto il patto segreto che le lega sin dalla sua nascita, le due si contendono l’amore di una figlia. Dieci anni appena compiuti, Vittoria vivrà un’estate di domande, di paure, di scoperte, ma anche di avventure e di traguardi, un’estate dopo la quale nulla sarà più come prima.

– “Black panther” (134min – Supereroi – Usa). Re T’Challa, l’eroe noto come Black Panther, ritorna a casa nella tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda per servire il suo Paese come nuovo leader. Tuttavia, scopre presto che, per proteggere il trono ed evitare una guerra civile, deve cercare il sostegno di Everett K. Ross, agente della Cia, e dei membri del Dora Milaje, le forze speciali wakanadesi.

– “La forma dell’acqua” (120min – Fantasy – Usa). Nel 1963 nell’America segnata dalla guerra fredda, in un laboratorio governativo segreto ad alta sicurezza lavora la solitaria Elisa, muta dalla nascita e intrappolata in un’esistenza di silenzio e isolamento. La sua vita cambia però in maniera inevitabile quando con la collaboratrice Zelda scopre un esperimento classificato come segreto.

– “Il filo nascosto” (130min – Drammatico – Usa e Gran Bretagna). Reynolds Woodcock è un rinomato stilista britannico che, insieme alla sorella Cyril, conosce il massimo del successo negli anni Cinquanta vestendo la famiglia reale e l’élite che conta. Dal punto di vista sentimentale, però, ha relazioni brevi con una serie di donne fino a quando non incontra Alma, destinata a divenire la sua amata e la sua musa. Innamorandosi, per la prima volta si ritroverà a dover conciliare vita personale e professionale.

– “Cinquanta sfumature di rosso” (109min – Drammatico – Usa). Il rapporto tra Anastasia Steele e Christian Grey ha preso una piega imprevedibile. Iniziato con un accordo sui generis si è concluso con la nascita di un amore vero e proprio, un amore di cui Christian non può più fare a meno. Mentre Anastasia è divenuta più sicura di sé, Christian si è affidato lentamente a lei decidendo di sposarla. Il loro legame però sarà messo ancora una volta a dura prova.

– “A casa tutti bene” (105min – Drammatico – Italia). Pietro e Alba festeggiano cinquant’anni d’amore. Dal loro matrimonio sono nati Carlo, Sara e Paolo, imbarcati con coniuge, prole, zie e cugine per un’isola del Sud. In quel luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo più bello, si riunisce una famiglia sull’orlo di una crisi di nervi. Carlo, separato da Elettra, è vessato da Ginevra, la nuova e insopportabile consorte, Sara, sposata con Diego, cerca di recuperare un matrimonio alla deriva, Paolo, cacciato dalla moglie e disprezzato dal figlio a causa di un tradimento, gira a vuoto e finisce a letto con la cugina.

– “Sconnessi” (90min – Commedia – Italia). Ettore, noto scrittore, guru dell’analogico e nemico pubblico di internet, in occasione del suo compleanno porta tutta la famiglia nel suo chalet in montagna, e cerca di creare finalmente un legame tra i suoi due figli, Claudio, giocatore di poker on line, e Giulio, liceale nerd e introverso, con la sua seconda moglie, la bella, giovane e un po’ naif Margherita, incinta al settimo mese. Al gruppo si uniscono anche Achille, fratellastro di Margherita appena cacciato di casa dalla moglie, e Tea, giovane fidanzata di Claudio e devota fan di Ettore. Arrivati allo chalet, trovano Olga, l’affidabilissima tata ucraina, con la figlia Stella, adolescente dipendente dai social network. A sorpresa arriva anche Palmiro, il fratello bipolare di Margherita e Achille, fuggito dalla casa di riposo. Quando il gruppo rimane improvvisamente senza connessione internet, tutti entrano nel panico e le conseguenze saranno rocambolesche. I segreti e le convinzioni di tutti verranno presto ribaltate, la “sconnessione” li metterà di fronte a tutte le loro insicurezze e dovranno resettare e ripartire.

– “I primitivi” (89min – Animazione – Gran Bretagna e Francia). L’eroe cavernicolo Dug e il suo miglior amico Hognob uniscono le loro rispettive forze per combattere contro un potente nemico che minaccia il loro mondo.

– “La vedova Winchester” (99min – Horror – Usa e Australia). L’eccentrica ereditiera di una famiglia di produttori di armi, dopo la morte del marito e della figlioletta, crede di essere tormentata dalle anime delle persone uccise dal fucile che porta come nome il suo stesso cognome: Winchester. Dedica così giorno e notte alla costruzione di una enorme magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Ma, quando viene inviato nella tenuta per valutare lo stato mentale della vedova Winchester, lo scettico psichiatra Eric Price scopre che la sua ossessione non è poi così folle.

– “Ore 15:17 – Attacco al treno” (94min – Drammatico – Usa). Anthony Sadler, la Guardia Nazionale dell’Oregon Alek Skarlatos e il membro delle forze armate statunitensi Spencer Stone sono amici da tempo. Insieme condividono i problemi dell’infanzia, la ricerca del loro posto nel mondo e tutta una serie di sfortunati eventi. Le loro esistenze cambieranno per sempre la sera del 21 agosto 2015 quando sventeranno il tentato attacco terroristico sul treno Thalys #9364.

– “Loving Vincent” (88min – Animazione – Gran Bretagna e Polonia). La vita e la controversa morte di Vincent Van Gogh vengono raccontate a partire dai suoi dipinti e dai personaggi che li popolano. Attraverso le parole delle persone più vicine a Vincent, alle sue oltre 800 lettere e alle ricostruzioni drammatiche degli eventi che hanno portato alla tragica scomparsa di Van Gogh, 120 dei suoi dipinti prendono vita diventando testimoni dell’epoca in cui il genio è vissuto.

– “The big sick” (119min – Commedia – Usa). Kumail, un comico nato in Pakistan, e la studentessa americana Emily si innamorano a dispetto delle diverse culture a cui appartengono e che spesso sono fonte di scontro. Quando Emily contrae una misteriosa malattia, Kumail dovrà far fronte alla crisi con i genitori di lei, confrontandosi anche con la propria famiglia e con i desideri del suo cuore.

– “Mr. Ove” (105min – Commedia – Svezia). Il cinquantanovenne Ove è l’uomo più scontroso di tutto il suo quartiere. Nonostante diversi anni prima sia stato esautorato dalla carica di presidente degli amministratori di condominio della zona, continua ancora a estendere il suo pugno di ferro su tutti e tutti. Quando nella casa di fronte alla sua si trasferisce l’incinta Parvaneh con la famiglia, Ove vedrà dopo un casuale malinteso nascere un’inaspettata amicizia.

– “La ruota delle meraviglie” (101min – Drammatico – Usa). Coney Island, anni Cinquanta. Un bagnino (Justin Timberlake) ripercorre una storia che potrebbe essere filtrata dalla sua fervida immaginazione: una coppia, formata dal giostraio di mezza età Humpty (James Belushi) e dalla moglie Ginny, un’ex attrice che lavora come cameriera (Kate Winslet), vive sul lungomare. La loro esistenza scorre tra alti e bassi fino al giorno in cui i due ricevono la visita dell’alienata figlia Carolina (Juno Temple), in fuga dai gangster, con tutte le conseguenze del caso.

– “Belle & Sebastien – Amici per sempre” (90min – Drammatico – Francia). Siamo nel 1948. Sebastien ha dodici e lui e Belle sono inseparabili. Ora la famiglia è cresciuta perché sono nati tre splendidi cuccioli. Intanto il colpo di fulmine tra suo padre Pierre e Angelina è diventato un matrimonio che, come Sebastien, viene a scoprire, potrebbe cambiare profondamente la sua vita. I neo sposi intendono trasferirsi in Canada portandolo con sé. Nel corso della loro assenza per la luna di miele si presenta nel paese un uomo dall’aspetto e dai modi minacciosi che pretende di essere il padrone di Belle e che la vuole riavere insieme ai suoi pregiati cuccioli.

– The post” (130min – Biografico – Usa). Nel mese di giugno del 1971, il New York Times, il Washington Post e gli altri principali quotidiani degli Stati Uniti prendono una coraggiosa posizione in favore della libertà di espressione, informando sui documenti del Pentagono e rivelando segreti governativi inerenti a quattro decenni di storia e presidenze americane. Katherine Graham, la prima editrice del Washington Post, e Ben Bradlee, il volatile direttore della testata, provano a ridare linfa a un quotidiano oramai in declino. Insieme, formano un’improbabile squadra chiamata a sostenere coraggiosamente la pubblicazione dei documenti e a combattere contro il tentativo senza precedenti dell’amministrazione Nixon di limitare il Primo Emendamento.

– “Ferdinand” (110min – Animazione – Usa). Ferdinand è un toro gigantesco ma dal buon cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e separato dai suoi cari. Determinato a ritornare dalla sua famiglia, Ferdinand metterà insieme una squadra di disadattati che l’aiuterà a vivere la più grande avventura della sua vita.

– “Il vegetale” (90min – Commedia – Italia). Fabio è un giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata. Entrambi lo considerano un “vegetale”. Un evento inatteso cambierà improvvisamente i ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, Fabio dovrà reinventare la sua vita.

– “Bigfoot junior” (91min – Animazione – Belgio e Francia). Adam, un adolescente outsider, scopre con meraviglia che suo padre altri non è che il misterioso Bigfoot. Realizzando presto di essere dotato di super poteri che vanno oltre ogni sua immaginazione, vivrà un’epica avventura per salvare la sua famiglia.

– “Leo Da Vinci – Missione Monna Lisa” (80min – Animazione – Italia). Leonardo Da Vinci decide di aiutare la sua migliore amica Gioconda a risolvere i suoi problemi economici. Al giovane genio italiano viene in mente un’idea che potrà risolvere tutte le preoccupazioni dell’amica: trovare una nave pirata affondata anni prima sull’isola di Montecristo per recuperare il grande tesoro che custodisce.

– “L’ultima discesa” (105min – Drammatico – Usa). Uno snowboarder alla ricerca di adrenalina si perde nel mezzo di una grande tempesta invernale tra le montagne della Sierra Nevada. Si ritroverà a dover testare i suoi limiti di resistenza e a combattere contro i propri demoni personali in una dura lotta per la sopravvivenza.

– “Sono tornato” (96min – Commedia – Italia). Roma, giorni nostri. Dopo 80 anni dalla sua scomparsa Benito Mussolini è di nuovo tra noi. La guerra è finita, la sua Claretta non c’è più e tutto sembra cambiato, almeno all’apparenza. Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. Credendolo un comico, Canaletti decide di renderlo protagonista di un documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del cinema. I due iniziano così una surreale convivenza, che tra viaggi per l’Italia, ospitate tv e curiosi momenti di confronto con gli italiani di oggi, porta il Duce a farsi conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da diventare il protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter riconquistare il paese…

– “Jumanji – Benvenuti nella giungla” (119min – Avventura – Usa). Quattro liceali finiscono per essere risucchiati nel mondo di un misterioso videogioco. Nei panni dei loro avatar adulti, impareranno a sopravvivere nella giungla, a schivare i pericoli e a scoprire chi sono realmente.

– “Maze runner – La rivelazione” (141min – Fantascienza – Usa). L’Eruzione, la misteriosa malattia mortale che ha decimato l’umanità, potrebbe avere i giorni contati. La dottoressa Ava Paige, leader indiscusso dell’organizzazione C.A.T.T.I.V.O., è convinta di aver trovato una cura ma per metterla in atto sarà costretta a sacrificare la vita dei giovani rimasti immuni. Per evitare che l’amico Minho muoia, il giovane Thomas tenterà anche l’impossibile.

– “Insidious: l’ultima chiave” (103min – Horror – Usa). Nuovo Messico, 1953. La piccola Elise Rainier vive con la mamma Audrey, il fratello Christian e il papà Gerald – che lavora in una prigione – in una casa nei pressi del penitenziario. Una sera, dopo che l’esecuzione di un detenuto ha causato un leggero sbalzo di corrente in casa, Elise è stranamente in grado di dire il nome e altri dettagli personali del prigioniero. E quando le chiedono come faccia a saperlo, lei risponde, semplicemente, che è nella sua testa. Ma c’è dell’altro. La mamma è comprensiva, sa che quello che Elise ha è un dono e cerca di spiegarglielo, dicendole anche che alcune persone non capiscono e hanno paura della gente che ha questo dono.

– “Monster family” (95min – Animazione – Germania). I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma è la proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento, il papà Frank è sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. Durante una festa mascherata i Wishbone restano vittime di un incantesimo lanciato dalla perfida strega Baba Yaga. I loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve ora essere unita per trovare la strega e annullare l’incantesimo.

– “Ella & John” (112min – Drammatico – Usa e Italia). Per sottrarsi alle cure dei medici e dei figli ormai adulti, Ella e John si danno alla fuga. Lui svanito ma forte, lei acciaccata ma lucidissima, si regalano un’avventura per le strade americane, da Boston a Key West a bordo del loro vecchio camper, e tra momenti esilaranti e altri di autentico terrore, ripercorrono l’appassionata vicenda di un amore coniugale che sembra destinato a regalare rivelazioni sorprendenti fino all’ultimo istante.

Gli indirizzi:

– CAPITOL MULTISALA a Bergamo in via Tasso, 41 – 035 248330;

– CINEMA SAN MARCO a Bergamo in piazzale Repubblica, 2 – 035 240416;

– CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate in via Guglielmo Marconi, 40 – 035 294868

– MULTISALA CONCA VERDE a Longuelo (Bergamo) in via Mattioli, 65 – 035 251339;

– CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo in piazza sant’Anna, 51 – 035 270760;

– AUDITORIUM LAB80 a Bergamo in Piazza della Libertà – 035.342239;

– Uci CINEMAS a Orio al Serio, all’Oriocenter;

– CINETEATRO QOELET a Redona (Bergamo), in via Papa Leone XIII 16 – 035.343904;

– ORATORIO DI BOCCALEONE a Bergamo in via Gabriele Rosa, 15 – 035.5290895;

– SALA DEL SEMINARINO a Bergamo, in via Tassis, 12;

– UCI CINEMAS CURNO in via Lega Lombarda, 39 a Curno – 892 960;

– ARISTON MULTISALA a Treviglio in viale Monte Grappa – 0363 419503;

– CINESTAR CORTENUOVA in via Trieste, 15 – allo shopping village “Le acciaierie” di Cortenuova – 0363 992244;

– MULTISALA IL BORGO a Romano di Lombardia, S.s. 498 Soncinese – 0363 688012;

– MULTISALA IRIDE-VEGA a Costa Volpino in via Torrione, 2 – 035 971717;

– NUOVO CINETEATRO ALBINO in piazza san Giuliano ad Albino – 035 751490;

– CINEMA GARDEN a Clusone in via san Narno, 1 – 0346 22275;

– CINE-TEATRO SORRISO di Gorle in via Piave, 2 – 035 656962;

– CINEMA CENTRALE a Leffe in piazza Libertà 1 – 035.731154;

– SALA DELLA COMUNITA’ AGORA’ a Mozzo in via san Giovanni Battista, 6 – 035 461699;

– CINEMA TRIESTE a Zogno in via XI febbraio, 11 – 034591051.

– SALA EDEN a Stezzano in via Bergamo, 9 – 035591449;

– CINEMA TEATRO CAGNOLA a Urgnano in via Roma, 82 – 035 487 2228;

– CINETEATRO NUOVO a Zanica in via Roma, 46 – 035.670558;

– AUDITORIUM a Osio Sotto in via Sant’Alessandro 1/A – 035.881377;

– CINEMA TEATRO NUOVO a Chiuduno in via tenente Mario Belotti – 035.4427300;

– CINEMA AURORA a Grumello del Monte in via Martiri della Libertù, 61 – 035.833408;

– CINEMA AGORA’ a Petosino (Sorisole), in via Martiri della Libertà, 95 – 035472 9625;

– CINETEATRO SAN FEDELE a Calusco d’Adda, in via Verdi, 18 – 035.791010;

– CINEMA a Branzi in via Umberto I, 17 – 0345.71088;

– SALA DELLA COMUNITA’ a Casazza in piazza san Lorenzo 1 – 035.824479;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Romano di Lombardia in via Monte Grappa – 0363 910130;

– CINEMA TEATRO CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– ORATORIO SAN FILIPPO NERI a Nembro in via Vittoria, 12 – 035.520420;

– CINETEATRO ALADINO ad Alzano Lombardo in via monsignor Balduzzi 11 – 035.512360;

– CINEMA CRYSTAL a Lovere in via Valvendra, 15 – 333.1090049;

– CINEMA PREALPI a Schilpario, in piazza cardinal Maj – 0346.56304;

– CINEMA STELLA ALPINA a Selvino, in piazza Chiesa, 6 – 035.764250;

– CINEMA TEATRO AGLI ABETI a Bratto (Castione della Presolana), in via Provinciale – 0346.38397;

– CINETEATRO dell’oratorio San Giovanni Bosco a Bolgare, in via Rovaris, 1 – 035.843555;

– CINETEATRO DI ALBEGNO a Treviolo, in via Marconi 15 – 3203381807.

Paolo Ghisleni