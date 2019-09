Sciopero globale delle donne: anche a Bergamo manifestazione contro la violenza di genere

In occasione dello sciopero globale delle donne, venerdì 8 marzo anche a Bergamo si terrà una manifestazione contro la violenza di genere. La partenza è alle 18 dalla stazione FS.

L’8 marzo, in Italia e in tutto il mondo, le donne si fermano e tornano a riempire le piazze. Perché è sempre più necessario che tutte e tutti insieme dire “Stop alla violenza di genere in ogni forma”.

Per Marisa, Stefania e perché più nessuna, a Bergamo come in tutto il pianeta, sia maltrattata o perda la vita a causa della violenza maschile.

In Italia una donna su tre tra i 16 e i 70 anni è stata vittima della violenza di un uomo. Quasi 7 milioni di donne hanno subito violenza fisica e sessuale. Ogni anno vengono uccise circa 200 donne dal marito, dal fidanzato o da un ex. Un milione e 400 mila donne hanno subìto violenza sessuale prima dei 16 anni di età.

In sostegno ai centri antiviolenza, che devono continuare a essere luoghi laici di donne per le donne: spazi di accoglienza, autonomia e promozione della cultura del rispetto, che sempre di più rischiano di essere snaturati e svuotati da normative nazionali e regionali.

Per fermare il disegno di legge del Senatore Pillon sulla revisione delle norme in materia di separazione, divorzio e affido dei minori che ci porta indietro di 50 anni e trasforma le vite degli ex coniugi e dei loro figli/e in un percorso a ostacoli.

Per chi sta per diventare madre e vuole affrontare la maternità serenamente, con il supporto pubblico necessario per nuova famiglia. Per difendere il diritto alla salute, per sostenere i consultori pubblici, che invece di aumentare diminuiscono, per la piena applicazione della legge 194 e per la libertà di ogni donna di scegliere sul proprio corpo.

Per il diritto a una maternità e a una paternità degna, per tutte e tutti coloro che lavorano e decidono di diventare genitori, indipendentemente dalla loro provenienza, dalla loro identità di genere o dalla loro religione.

Per dire basta alle molestie sui luoghi di lavoro: 420 mila donne hanno subito molestie e ricatti sessuali sul posto di lavoro. La discriminazione salariale va dal 20 al 40% a seconda delle professioni, un terzo delle lavoratrici lascia il lavoro a causa della maternità.

Per fermare la violenza del sessismo, del razzismo e del fascismo, che si appropria dei corpi delle donne e usa chi viene uccisa o maltrattata per diffondere discriminazioni, omolesbotransfobia e maschilismo. Per fermare la deriva del linguaggio violento che troppo spesso utilizzato pubblicamente dalla politica, dal governo e dai media.