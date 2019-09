Sc Cene: presentazione delle squadre e del libro di Giuseppe Maffeis

La stagione 2018 della Scuola Ciclismo Cene si aprirà ufficialmente il prossimo sabato 24 febbraio con la presentazione delle squadre, quella Juniores e la novità della squadra Allievi che assumerà la denominazione di Scuola Ciclismo Cene – BG Carrelli. L’occasione sarà propizia per lanciare anche un’altra bella iniziativa.

Infatti, a partire dalle 19,30, nell’Auditorium dell’Oratorio di Cene, oltre al varo delle squadre della società seriana, lo storico presidente della Sc Cene Giuseppe Maffeis presenterà il suo libro “Giuseppe Maffeis – Una vita a pedali – ricordi a due ruote”, scritto dall’amico Osvaldo Barbetta e che racconta la carriera e la vita di Beppe Maffeis ciclista e uomo. Una storia ricca di aneddoti simpatici e vicende di un ciclismo d’altri tempi che Maffeis, dilettante tra i migliori a livello nazionale, vincitore di classiche in Italia e all’estero e 99 volte in maglia azzurra, ha voluto raccontare su carta. Nato quasi per gioco, sulla scia dei tanti racconti fatti agli amici, questo libro è stato voluto da Maffeis anche per raccogliere proventi che possano aiutare il sostentamento della società ciclistica che da decenni conduce con tanta passione.

Condurranno la serata Giorgio Torre ed Elena Bonzi che, insieme a Giuseppe Maffeis ed Osavaldo Barbetta, daranno un primo assaggio delle tante storie e avventure raccontante in questo libro coinvolgendo anche alcuni amici, ospiti e autorità attese all’evento.

Spazio poi a tutti i ragazzi, i giovani ciclisti del presente, che in questa stagione 2018 difenderanno i colori della Scuola Ciclismo Cene.