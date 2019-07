Sbagliando si impara: Francesca Corrado presenta la “Scuola di fallimento”

Domenica 21 luglio alle 21 la Libreria Mondadori di Lovere in Piazza Tredici Martiri ospita Francesca Corrado. L’autrice ha fondato con un team di psicologi e neuroscienziati la prima Scuola di fallimento, un’esperienza unica in Europa. Nel corso dell’incontro spiegherà che il detto ‘sbagliando si impara’ è vero: gli errori ci permettono di conoscere i nostri limiti e le nostre potenzialità e possono essere usati a nostro favore. Basta cambiare prospettiva.

L’incontro è a partecipazione libera e fa parte della rassegna “Incontri d’autore, in calendario fino al 28 settembre a Lovere con la regia della Libreria Mondadori: un viaggio in 9 incontri tra diversi generi letterari, dalla narrativa alla saggistica, passando per la biografia, l’inchiesta, il noir, la salute. Ospite d’onore, il cantante Omar Pedrini: il 3 settembre, intervistato dal cantante jazz Boris Savoldelli, racconterà il film della sua vita, tra incontri e canzoni.

La rassegna sostiene l’Associazione Angelman: parte dell’incasso della vendita dei libri presentati verrà devoluto alla onlus bergamasca che sostiene la ricerca sulla Sindrome di Angelman