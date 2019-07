A Santa Brigida torna la “Festa al Monticello”

Giovedì 3 gennaio a Santa Brigida le Befane del Monticello organizzano la tradizionale “Festa al Monticello”. L’appuntamento è dalle 9.30 alle 18 con bancarelle, caffè nero della nonna, torta fatta in casa, prodotti tipici, giochi per bambini, presepe artigianale dell’Ezio, esposizione bibliografica dei pittori Baschenis all’Ecomuseo, Mara e la sua fisarmonica, la stalla.

Dal pomeriggio laboratorio di pittura per bambini, caldarroste, vin brule’ e cioccolata. Il ricavato verra’ destinato alla nascente casa-famiglia di Santa Brigida.