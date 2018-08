Da Sanremo a Stezzano: Annalisa arriva a Le Due Torri

Dal podio di Sanremo, dove si è classificata al terzo posto con la canzone “Il mondo prima di te”, Annalisa arriva al centro commerciale “Le Due Torri” di Stezzano.

Lunedì 26 febbraio, a partire dalle 18.30, la cantante savonese incontrerà i fans durante l’instore organizzato da MediaWorld e firmerà le copie, fresche di stampa, del suo nuovo album “Bye bye”.

Un lavoro che rappresenta uno stacco dal passato, come lo ha definito la stessa cantante in diverse interviste. Il titolo “Bye bye” vuole infatti rappresentare un saluto al passato e una nuova visione ottimistica nei confronti del futuro. Perché Annalisa, nei sei anni della sua carriera, ha vissuto anche momenti difficili, alti e bassi che le sono serviti per crescere, per arrivare ad una nuova maturità artistica e personale. Lei i periodi no non li rinnega affatto, sono tasselli necessari a costruire la sua storia, la sua personalità che ben si traduce nelle sue canzoni. Annalisa è cambiata, ora si accetta, si vuole bene, si piace e questa sicurezza che ha acquisito la riversa a piene mani nella sua musica.

“Bye bye” è un disco dai temi delicati, dalle riflessioni pacate e la voce dell’artista è il filo rosso che lega tutte le tracce, che le tiene insieme e rende l’album godibile, con tutti i numeri per piacere al grande pubblico.

“Il mondo prima di te” è già ai vertici delle classifiche di iTunes dal giorno della sua pubblicazione ed ha superato il milione di streaming, mentre il video ha superato i 3 milioni di visualizzazioni.

Partita dal programma “Amici” nel 2011, dove si classificò seconda, Annalisa ha fatto tanta strada, è cresciuta, è felice e tutta la sua positività la trasmette attraverso le note e i testi delle sue canzoni.

Tredici le tracce di “Bye bye”, un disco prodotto da Michele Canova, con diverse collaborazioni e un featuring importante, quello con Mr. Rain nel brano “Un domani”.