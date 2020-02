In occasione di San Valentino, a Bossico dal 14 al 16 febbraio torna “Bossico e i giorni dell’amore”.

Un’occasione per festeggiare sull’altopiano di Bossico San Valentino e l’amore, in completo relax fra boschi e passeggiate panoramiche inoltre tante offerte dai nostri Ristoranti e non dimentichiamo il contest “Foto del Cuore”.