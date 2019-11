“Salva Babbo Natale”, originale escape game a Brembate di Sopra

Un gruppo di giovani dell’Oratorio di Brembate di Sopra ha messo tanta passione e una spiccata originalità per creare l’escape game “Salva Babbo Natale”, inaugurata il 1° novembre e che continuerà fino al 6 gennaio 2020.

Un’iniziativa dei giovani che ha come obiettivo il sostenere il rifacimento del tetto dell’oratorio, mettendo a disposizione il loro tempo ei loro talenti e sapendo coinvolgere anche molte persone della comunità parrocchiale nell’allestimento.

Una stanza dell’Oratorio è statatrasformata in un villaggio natalizio: tra enigmi, aprire lucchetti, utilizzare oggetti e combinarliinsieme, le squadre che si metteranno in gioco per cercare di liberare Babbo Natale dalle catene. La colorata scenografia, dettagli e oggetti presenti nella stanza saranno possibili indizi per risolvere geniali enigmi e vivere con entusiasmo e spirito di squadra questa particolare attrazione che può mettere in azione famiglie, gruppi di amici di qualunque età. Dopo la chiusura della porta, parte il conto alla rovescia ed il tempo passa inesorabile per un divertimento assicurato.

Per informazioni e prenotazioni chiama il 380 7522605e segui la classifica sui nostri canali social Fb Escape Game 2019Istagram escape_game2019 Sito http://www.parrocchiabrembatedisopra.it