Salute mentale, a Torre Boldone spettacolo di raccolta fondi

Sabato 23 novembre, alle 20.45 alla Sala Gamma in via Santa Margherita a Torre Boldone, il Teatro delle Persone presenta “Un sogno d’azzardo”, tragicommedia diretta da Stefano Taglietti.

“Il teatro delle persone” è un laboratorio teatrale-musicale, una delle tante attività riabilitative promosse dal Centro Diurno Day Care dell’ASST Papa Giovanni XXIII.

Il laboratorio offre uno spazio nel quale ogni partecipante può inventarsi e re-inventarsi in modo creativo e sperimentale, un luogo nel quale si può “far finta di…” in modo ludico, essere “altri” in una realtà “altra” protetta, rassicurante e contenitiva.

Far parte del gruppo “Il teatro delle persone” significa accettare l’etica del non giudizio e della valorizzazione degli elementi portati da ciascuno.”.

Lo spettacolo “Un sogno d’azzardo” narra la storia di un giocatore d’azzardo e delle sue avventure in giro per il mondo per cercare di risolvere questa sua problematica che lo ha rovinato sia a livello personale che familiare e sociale. Durante lo spettacolo ci saranno momenti comici, altri suggestivi e toccanti, ci saranno molte parti cantate, pochi recitati ed alcune coreografie semplici ma d’effetto.

L’esibizione si colloca tra gli eventi del progetto di sensibilizzazione, raccolta fondi e lotta allo stigma nell’area della salute mentale, ideato dal Tavolo Salute Mentale, Ambito 1 di Bergamo (A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII^, ATS, servizio Politiche Sociali della Provincia di Bergamo, Comuni di Bergamo, Gorle, Orio Al Serio, Ponteranica, Sorisole e Torre Boldone, Nuovo Albergo Popolare, Associazione di familiari e volontari per la salute mentale Piccoli Passi per.., Serd, Caritas, Cooperative Sociali) e sostenuta anche dalla Fondazione Comunità Bergamasca.

La campagna di sensibilizzazione 1caffèX2 è centrata sulla rivalutazione della positività di un rapporto interpersonale in cui la persona con sofferenza psichica venga “riconosciuta” e accolta nella comunità con le sue fragilità e le sue risorse. Il progetto ha un’ altra importante finalità: con gli adeguati supporti, raccogliere fondi per sostenere percorsi di autonomia, mettendo sempre al centro il valore della Persona.