A Cologno al Serio torna la sagra della polenta taragna. L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 ottobre e da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre.

L’appuntamento è al parco della Rocca, dove sarà allestita una tensostruttura riscaldata.

Si potranno gustare polenta taragna con farine del territorio, formaggi di bufala, carne di bufala, prodotti a km zero, buon vino e golosi dolci.

Non mancheranno tanta musica e divertimento per tutti.