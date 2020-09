Sagra della polenta e strinù: week-end di gusto al parco di Sant’Agostino

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre all’estivo del parco Sant’Agostino si terrà la sagra della polenta e strinù.

Sarà protagonista la principessa delle pietanze bergamasche, la polenta, elemento chiave della dieta di molti paesi, ma che a Bergamo ha trovato una particolare allocazione, venendo nel corso dei secoli arricchita di condimento e trasformazioni diventando, per esempio, polenta taragna.

L’elemento trainante della tre giorni sarà la polenta classica o con il formaggio accompagnata dal famoso cotechino cucinato sulla brace che in dialetto si chiama strinù. Anche in questa occasione verranno proiettati filmati su questo alimento e sulla storia che ne ha caratterizzato lo sviluppo, sull’agricoltura, sulla nascita dei mulini e sui commerci a essi legati. Inoltre, sarà allestito uno stand dove i clienti potranno trovare una selezione delle farine bergamasche che potranno acquistare per cucinare la polenta.

Non mancheranno bar, birrerie ed enoteche.