Il 5, 6, 9, 11, 12 e 13 ottobre torna la sagra della castagna a Redivo di Averara. Sei giorni di festa, cultura e tradizione, tra le contrade di Averara riscoprendo un patrimonio storico e naturalistico sorprendente. La castagna è protagonista della sagra che da 45 anni richiama a Redivo di Averara, in alta Valle Brembana, i golosi della regina dell’autunno.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Castanicoltori Averara, in collaborazione con il Comune di Averara, il Gruppo Alpini Averara, il gruppo AIDO Averara, l’Associazione Pescatori Alta Val Mora, la parrocchia di S. Giacomo in Averara e l’Associazione Terre dei Baschenis.

Il programma è ricco e variegato. In particolare nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, nella Chiesa di San Pantaleone a Redivo (Averara), saranno eccezionalmente esposte tre Nature morte del pittore-sacerdote Evaristo Baschenis (Bergamo 1617-1677), tra i massimi specialisti del secolo, la cui famiglia era originaria della Val Averara.

Il cartelone della sagra prevede per sabato 5 ottobre alle 15 “Saluti dalla Mercatorum” mostra di cartoline della collezione privata Franco Vitali. Alle 16 “Punto di guardia 01”, visita all’edificio recuperato nel castagneto. Alle 17.30 “Festa del Croèl”, presentazione della birra di castagna prodotta dal birrificio artigianale “Via Priula”. Alle 20 “All’amorosa frasca”, piatti semplici per una serata in compagnia.

Domenica 6 ottobre alle 9.30 “Buongiorno Mercatorum” passeggiata culturale: 1 – un Serassi suona così, 2 – Camminando sulla Mercatorum, 3 – Sium Sisarum, la patata dei re, 4 – Baschenis in cucina. Alle 11 messa in San Giacomo, al termine dimostrazione dell’organo Serassi a cura di Davide Gamba. Alle 12.30 Pranzo “All’amorosa frasca”. Alle 14 “Disegno slow”, avvio al disegno naturalistico con Stefano Torriani. Alle 14 “Concerto al Castagnù” con la New Pop Orchestra.