Sagra della castagna a Predore

Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre al Porto Ponecla a Predore, si terrà la 56esima edizione della “Sagra della castagna”.

Il programma prevede:

– giovedì alle 21 serata musicale con “72 Bar”;

– venerdì alle 22.30 serata dance con “Ipop”;

– sabato alle 20.30 serata danzante con “Orchestra Orchidei”;

– domenica alle 15.30 animazione per bambini con “Mago Endy”.

Tutte le sere servizio bar, cucina e tombola. Domenica sottoscrizione premi lotteria.

Venerdì, sabato e domenica gonfiabili gratis per bambini.

La festa avrà luogo in area coperta, quindi si svolgerà anche in caso di maltempo.