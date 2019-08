Sagra degli scarpinòcc: a Parre tre giorni fra tradizioni e buona cucina

Dal 23 al 25 agosto a Parre torna la tipica Sagra degli Scarpinocc. L’iniziativa, giunta alla 54esima edizione, è il momento di festa più atteso dell’estate parrese, dove gustare i famosi Scarpinòcc, ravioli dalla forma particolare di “scarpa”, simili ai casoncelli, ma che differiscono da questi per il ripieno di magro.

Ecco il programma.

Venerdì 23 agosto

– Alle 16.30 sfilata di apertura da Parre sotto accompagnati dal Corpo Musicale di Parre, discorso delle autorità.

– Alle 19 apertura cucine

– Animazione musicale con l’orchestra spettacolo “Omar Codazzi” e ballo liscio

– Tombolata.

Sabato 24 agosto

– Alle 19 apertura cucine

– Animazione musicale con l’orchestra spettacolo “Daniele Tarantino” e ballo liscio

– Tombolata

– Come evento collaterale il percorso Trekking

Domenica 25 agosto

– Alle 12 apertura cucine

– Animazione musicale con l’orchestra “Armido & donzelle” e ballo liscio

– alle 19 apertura cucine

– Animazione musicale con “IPop”, musica dance

– Tombolata

I gruppi folkloristici proporranno un angolo antico in costume tradizionale tipico.

La Pro Loco Parre propone durante la sagra anche altri piatti della tradizione: Bergna (carne di pecora essiccata), arrosticini di agnello, tagliere parresco, strinù, costine, spiedini e polenta di mais di Rovetta.

La sagra si svolge al Pala Don Bosco dell’oratorio in via Duca d’Aosta a Parre Sopra, comodamente fruibile anche in caso di maltempo.

Durante il week end è possibile acquistare gli Scarpinocc nei negozi del paese, che effettueranno orari di apertura particolari.