Sabbio di Dalmine in festa: da San Michele alla Madonna del Rosario

Due settimane di grande festa per la frazione di Sabbio di Dalmine che, in rapida successione, celebrerà le ricorrenze di San Michele e della Madonna del Rosario.

In preparazione alla prima, le celebrazioni sono già iniziate martedì 24 settembre ma entreranno nel vivo a partire da venerdì 27 quando alle 20 ci sarà la messa di inizio anno pastorale adolescenti, con la processione di San Michele alla Parrocchiale e cena.

Sabato dalle 18, messa nella chiesa parrocchiale e vendita torte, con cena serale accompagnata dalle foto e dai filmati delle vacanze estive di Bianco e Bolivia.

Domenica la giornata clou: alle 10 monsignor Giuliano Frigeni celebrerà la messa di inizio anno catechistico con il mandato agli operatori pastorali, seguita dal pranzo comunitario in oratorio. Alle 17 vespri e processione.

Le celebrazioni per la Festa della Madonna del Rosario inizieranno venerdì 4 ottobre: alle 15.30 messa per ammalati e anziani con unzione degli infermi in Chiesa Parrocchiale, alle 20.30 il musical “Buio non è” della compagnia teatrale dell’Auriga nella sala teatro dell’oratorio (ingresso a offerta libera).

Sabato 5 ottobre alle 18 messa e a seguire in oratorio Pizzoccheri del Ristorante Il Faro e trippa, con apertura del pozzo di San Patrizio. Alle 20.30 concerto in oratorio degli Alone, tribute band Pink Floyd: tutta la serata sarà accompagnata da frittelle, zucchero filato e area gonfiabili.

Si chiude domenica 6 ottobre: dalle 14.30 area giochi e gonfiabili per bambini, zucchero filato e frittelle fino a sera, alle 17 vespri e processione seguiti dalla messa presieduta da don Gian Mario Aristolao.

Alle 19 in oratorio trippa e polenta con formaggi, funghi e salame. Alle 20.30 intrattenimento musicale con Tiziano Amoroso, cantante dei Temporeale.