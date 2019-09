“Rockabilly Weekend”, a Crespi d’Adda festival anni Cinquanta

Dopo la Street Food Parade, a Crespi D’Adda viene organizzato un nuovo grande evento. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre al Circuito Pineta, suggestiva location del villaggio patrimonio Unesco, si terrà “Rockabilly Weekend”, festival in puro tema anni ’50.

Gli orari di apertura saranno. venerdì e sabato dalle 18 alle 24; domenica dalle 12 alle 24 e gli amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.

L’evento, studiato e realizzato per offrire al pubblico un’esperienza immersiva in questo magico decennio, propone musica dal vivo, dj set a tema, mercatino vintage, raduni di Vespa vintage, dimostrazioni di ballo, barber shop e molte altre sorprese. Inoltre, non mancherà buon cibo con street food selezionato da tutta Italia e la migliore birra artigianale del territorio a cura di Birrifici Erranti… sarà una festa per le persone di tutte le età: grandi e piccoli, giovani, adulti e famiglie.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Crespi D’Adda con l’associazione culturale Le Officine e con il patrocinio della Città di Capriate San Gervasio. Da “Le Officine” spiegano: “Per noi è un grande piacere tornare in un luogo così ricco di storia e cultura come Crespi D’Adda. Dopo i successi delle prime due edizioni della Street Food Parade abbiamo ricevuto tantissime richieste per tornare e non potevamo non metterci da subito al lavoro per un nuovo appuntamento di fine estate 2019. Realizzeremo una grande manifestazione che unisca il piacere di divertirsi all’aria aperta, gustare ottimo street food e pregiate birre artigianali, all’importanza di valorizzare e divulgare a tutte le fasce di età i più celebri patrimoni storici del nostro territorio. Questo nuovo evento è stato possibile solo con la creazione di importanti sinergie tra associazioni e amministrazioni, ringraziamo proprio per questo l’Associazione Crespi D’Adda e la Città di Capriate San Gervasio per la loro disponibilità e la loro altissima attenzione verso le esigenze dei cittadini”.

Durante la kermesse verranno proposte visite guidate al villaggio a cura dell’Associazione Crespi D’Adda. Per prenotazioni: http://www.crespidadda.it/visite-guidate-speciali-rockabilly-weekend-2019/

Ecco il riepilogo degli itinerari disponibili:

– venerdì dalle 21 alle 22.30 visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda. La quota di partecipazione è di 6 euro a persona (bambini omaggio fino ai 6 anni); punto di ritrovo e partenza alle 21 alla vela “Visite guidate” al Circuito Pineta;

– sabato dalle 16.30 alle 18 visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda. Il costo è di 6 euro a persona (bambini omaggio fino ai 6 anni); punto di ritrovo e partenza alle 16.30 all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda in Corso Manzoni 18 (edificio bianco di fianco alla chiesa, all’ingresso nel villaggio sulla sinistra);

– sabato dalle 21 alle 22:30 visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda. Il costo è di 6 euro a persona (bambini omaggio fino ai 6 anni); punto di ritrovo e partenza alle 21 alla vela “Visite guidate” al Circuito Pineta;

– domenica dalle 11 alle 12:30 visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda. Il costo è di 6 euro a persona (bambini omaggio fino ai 6 anni); punto di ritrovo e partenza alle 11 all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda in Corso Manzoni 18 (edificio bianco di fianco alla chiesa, all’ingresso nel villaggio sulla sinistra);

– domenica dalle 15 alle 17.30 visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda + visita guidata e ingresso alla Centrale Idroelettrica. Il costo è di 10 euro a persona (bambini omaggio fino ai 6 anni); punto di ritrovo e partenza alle 15 all’Unesco Visitor Centre di Crespi d’Adda in Corso Manzoni 18 (edificio bianco di fianco alla chiesa, all’ingresso nel villaggio sulla sinistra);

– domenica dalle 21 alle 22.30 visita guidata al villaggio operaio di Crespi d’Adda. Il costo è di 6 euro a persona (bambini omaggio fino ai 6 anni); punto di ritrovo e partenza alle 21 alla vela “Visite guidate” al Circuito Pineta.

Per avere ulteriori informazioni accedere all’evento Facebook.