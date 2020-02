Sabato 15 febbraio alle 17 alla biblioteca di Pradalunga l’autrice Rita Bonfanti presenta “La sposa del lago”.

L’incontro rientra nel programma della rassegna culturale “Luoghi (non) comuni”, promossa dal Comune di Pradalunga in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca.

Vincitore di diversi riconoscimenti, il libro (Ed. della Goccia) racconta in forma romanzata la storia della bisnonna dell’autrice, Cecilia Gioconda Teodolinda Rossi, una tessitrice in seta tra la fine del 1800 e l’inizio del ‘900, e ha il lago di Como come coprotagonista. Presenta: Marco Boriani.