Riscopri Città Alta, meditando ad ogni passo

Una passeggiata in Città Alta con la luce del tramonto, come non l’avete mai fatta.

Per scoprire (o riscoprire) angoli inesplorati della città ricchi di storia e di vita, sentendoci ancora più parte della nostra incantevole Bergamo.

Per sperimentare pratiche di Mindfulness mentre si passeggia o si osservano paesaggi, trovando pace e centratura anche in mezzo alla frenesia della città.

Un evento nato dalla collaborazione tra MenteConsapevole e La Margì – Guida turistica di Bergamo.

Dedicato a chiunque voglia fare una passeggiata per le vie della città, con uno spirito curioso e aperto…per rivolgerlo all’incanto della realtà di Bergamo, al nostro corpo che cammina, e al respiro che ci accompagna in ogni passo.

E’ richiesta la prenotazione.