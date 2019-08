Rinviata “La frósca al mài” ad Albino

L’appuntamento con “La frósca al mài” al Maglio Calvi di Comenduno di Albino programmato per sabato 18 maggio, a causa previsto maltempo, è stato rinviato a sabato 22 giugno.

Sabato 18 maggio alle 19 al Maglio Calvi di Comenduno, in via del Maglio 8, l’associazione per il Museo Etnografico della Torre organizza la serata “La frósca al mài” per festeggiare il trentesimo di fondazione del sodalizio.

I visitatori avranno la possibilità di degustare i prodotti locali, accompagnati da canti popolari.

Ci sarà possibilità di visite guidate al Maglio Calvi.