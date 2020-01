“Rimessi in viaggio”, immagini di una chiesa che verrà

Con l’Anno Nuovo riprendono le iniziative dell’Associazione Onlus IL Greto a Seriate in un nuovo incontro- dibattito che si svolgerà venerdì 17 gennaio alle 20.45 al Teatro Aurora di Seriate in via del Fabbro 5 e avrà come ospiti il Presidente delle Acli di Bergamo Daniele Rocchetti e Don Giuliano Zanchi, Segretario Generale Fondazione Adriano Bernareggi di Bergamo, esperto di temi di estetica- teologia e autore di numerose pubblicazioni: Vita e pensiero nel 2013, La legge di tutti i giorni nel 2010, Il genio e i lumi, Ripensare la chiesa pensando al mondo.

Un incontro di estrema attualità attorno ai cambiamenti dell’epoca in uno scenario di paradigmi e valori dove la cultura cristiana ha potuto radicare nel tempo le proprie forme pastorali e che appare oggi quasi totalmente svanito.

Come sintetizzato da Papa Francesco, non ci troviamo in un’epoca di cambiamento, ma in un cambiamento d’epoca in cui lo stato d’animo di molti credenti è sempre più esposto ai rischi dello smarrimento, dell’accidia o dell’attaccamento risentito del passato, ma dove i cristiani sono come …Rimessi in Viaggio…sulle strade di una storia nella quale testimoniare il Dio di Gesù in compagnia di questa umanità irrequieta.

Uno scambio di opinioni in cerca di chiarimenti, oggi come in ogni tempo, di un cristianesimo possibile e più vero.

Una serata di riflessione per capire dove stiamo andando, ricordando come la storia la fa sempre l’uomo con i suoi valori …la storia siamo sempre noi!

Ingresso libero.

Angiolino Pedrini