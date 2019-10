Riki incontra i fan a Le Due Torri

Riki arriva a “Le Due Torri” di Stezzano. Il cantante, già protagonista di “Amici” di Maria De Filippi, incontrerà i fan domenica 3 novembre alle 17.

L’iniziativa rientra nel programma di “Riki Instore Tour 2019”. L’artista spiega: “Oggi la musica è usa e getta, un ascolto dietro l’altro e via. Sarà un costruirsi in divenire, una playlist che si aggiorna. L’anno scorso ho deciso che tutte le canzoni pronte per l’album sarebbero uscite con calma, una alla volta, una dietro l’altra. Insomma, voglio fare gli instore senza un disco. Non sono matto come tanti pensano, non mi aspetto nulla. Q

uando ti stanchi di tutto ciò che hai avuto e sperimenti, quando distruggi per rinascere e lavori tanto sulla qualità, sul percepito e su te stesso non serve altro, solo conseguenze. E sono convinto che, piano piano, verrete dalla mia parte. Solamente agli eventi che vedete sotto potrete preordinare il disco che uscirà il 10 gennaio, in nessun altro posto di Italia si potrà fare”. Gli instore saranno a numero chiuso, quindi se volete venire chiamate o andate immediatamente nei luoghi dove ci incontreremo e prenotatevi. Sotto avete le date degli Instore e i numeri di telefono:

25 ottobre – Marcianise (Caserta) – CC CAMPANIA – Località Aurno, 87 – ore 17 – telefono 0823696037

26 ottobre – Capena (Roma) – CC ARCA DI CAPENA – Via Tiberina, 73 – ore 16 – telefono 0690389154

27 ottobre – Milano – MONDADORI MEGASTORE – Piazza del Duomo, 1 – ore 15 – telefono 02454411

28 ottobre – Torino – CC 8 GALLERY – C/O UCI CINEMA – Via Nizza, 230 – ore 17 – telefono 0116630768

30 ottobre – Roncadelle (Brescia) – CC ELNòS SHOPPING – Via Luigi Einaudi – ore 17 – telefono 0307828480

31 ottobre – San Donà di Piave (Venezia) – CENTRO PIAVE – Via Iseo, 1 – ore 17 – telefono 0421221670

1 novembre – Savignano sul Rubicone (Forli-Cesena) – CC ROMAGNA SHOPPING VALLEY – Piazza colombo, 3 – ore 17 – telefono 0541348930

2 novembre – Torri di Quartesolo (Vicenza) – CC LE PIRAMIDI – Via Pola, 20 – ore 17 – telefono 0444267044

3 novembre – Stezzano (Bergamo) – CC LE DUE TORRI – Via Guzzanica, 62 / 64 – ore 17 – telefono 0354547811

7 novembre – Campi Bisenzio (Firenze) – CC I GIGLI – Via San Quirico, 165 – ore 16,30 – telefono 0558969250

8 novembre – Misterbianco (Catania) – CC CENTRO SICILIA – SP54, ore 17 – telefono 0957493520

9 novembre – Avola (Siracusa) – CC IL GIARDINO – Circonv. Avola Noto – Avola, Contrada Risicone – ore 17 – telefono 0931833120

10 novembre – Agrigento – CC CITTA’ DEI TEMPLI – Via Fosse Ardeatine – ore 17 – telefono 0922597165

14 novembre – Maida (Catanzaro) – CC DUE MARI – Località Comuni Condomini S.S. 280 – Uscita Lamezia T. Est – ore 16 – telefono 0968751305

15 novembre – Salerno – CC LE COTONIERE – Via dei Greci, 5 – ore 17,30 – telefono 0899258001

16 novembre – Nola (Napoli) – CC VULCANO BUONO – Via Boscofangone – ore 17 – telefono 0813640218

17 novembre – Roma – DISCOTECA LAZIALE – Via Mamiani 62/a – ore 15 – telefono 0644714500

28 novembre – Limbiate (Monza-Brianza) – CC CARREFOUR LIMBIATE – Via Giuseppe Garibaldi Ex SS 527 – ore 17 – telefono 0299692341

29 novembre – Livorno – CC PARCO LEVANTE – Via Giovanni Gelati, 10 – ore 17 – telefono 0586864774

30 novembre – Trevi (Perugia) – CC PIAZZA UMBRA – Strada Statale Flaminia – ore 17 – telefono 0742393251″.