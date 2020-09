Riapre il Museo Donizettiano

Bergamo riscopre il Museo Donizettiano. Da sabato 12 settembre e per tutti i fine settimana successivi, riaprono le porte del luogo che celebra il famoso compositore bergamasco.

I sabati e le domeniche, dalle 10.00 alle 18.00, i visitatori sono invitati ad approfondire la vita, l’opera e la personalità di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro musicale europeo del primo Ottocento. Partiture autografe, ritratti, lettere, oggetti della sua vita privata accompagneranno il pubblico in un affascinante percorso: a far da guida saranno le parole e la musica del grande compositore.

Nadia Ghisalberti, Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo afferma che “nel piano di ripresa dei servizi culturali, la riapertura del Museo Donizettiano è un segnale di ritorno alla normalità e di attenzione verso i turisti stranieri che stanno tornando a visitare la nostra città e che amano visitarlo per ritrovare le testimonianze della vita e dell’opera del grande compositore”.

Per festeggiare questa importante riapertura, il Museo delle storie di Bergamo propone una visita guidata speciale per domenica 13 settembre alle ore 16:00. Durante l’attività, dal titolo i Doni di Gaetano, gli adulti approfondiranno in modo originale la vita di Donizetti attraverso i doni ricevuti dal compositore da coloro che lo amarono e sostennero; i bambini si cimenteranno in un percorso ludico che li renderà dei veri e propri esperti della vita del compositore.

L’appuntamento è parte del calendario di Un Museo al Mese, che riprende a settembre -dopo l’interruzione dovuta all’emergenza sanitaria- con l’iniziativa al Museo Donizettiano. Le visite successive, una al mese, porteranno grandi e piccini alla scoperta della storia della città dal Rinascimento fino al XX secolo, attraverso i percorsi dei Musei della rete del Museo delle storie: Museo dell’Ottocento in Rocca, Museo della fotografia Sestini al Convento di San Francesco e Museo del Cinquecento in Palazzo del Podestà.

Pronti per un settembre in compagnia di Gaetano Donizetti? Il Museo Donizettiano vi aspetta per una visita piacevole… in totale sicurezza!

Per visitare il Museo è richiesta la prenotazione dal sito www.ticketlandia.com

INFORMAZIONI

Quando & dove: Tutte le visite si tengono alle ore 16:00. Il 13 settembre al Museo Donizettiano, il 25 ottobre in Rocca, il 15 novembre al Convento di San Francesco, il 13 dicembre a Palazzo del Podestà.

Come partecipare: L’attività è a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sul sito Ticketlandia.

Quanto costa: I bambini non pagano, gli adulti pagano il solo prezzo della visita: 5€

A chi si rivolge: Adulti e bambini dai 7 agli 11 anni. I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto partecipante alla visita per adulti.