Riapertura della via degli Alpini a Sotto il Monte

Sabato 24 marzo a Sotto il Monte Giovanni XXIII si terrà la riapertura della “Via degli Alpini”. La giornata prevede:

– alle 14 ritrovo antistante il museo in Via Ca’ Maitino;

– alle 14:30 taglio del nastro e salita verso il colle con, lungo il percorso, piantumazione di un ulivo e benedizione;

– alle 15 all’arrivo sul colle discorsi delle Autorità civili e religiose, nonché dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Bergamo;

– alle 16 messa di ringraziamento. Dopo la celebrazione ai presenti verrà offerto un piccolo rinfresco da parte del gruppo alpini.

In caso di maltempo il programma può subire variazioni.