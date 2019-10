“Restare umani”, dialogo tra Enzo Bianchi e Massimo Cacciari

Riscuotono sempre parecchio interesse tra il pubblico di Molte fedi sotto lo stesso cielo. Sono ospiti fissi che registrano, ogni volta, il tutto esaurito. Ed è così anche quest’anno per il dialogo tra Enzo Bianchi e Massimo Cacciari di mercoledì 30 ottobre, con inizio alle 20.45 alla basilica di Santa Maria Maggiore in città alta.

“Restiamo umani. E’ ancora possibile?” è il titolo della serata che vedrà confrontarsi i due ospiti della rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo che si concentreranno, in particolare, su come attuare questo imperativo e sul dovere di continuare a chiederci come sia possibile, ancora, credere nell’umano.

Enzo Bianchi, dopo un’esperienza di eremitaggio, fonda nel 1965 la Comunità monastica di Bose di cui è stato priore fino al 2017. Oggi continua a divulgare con parole e numerosi scritti il senso di una fede cristiana autentica in questo luogo aperto a chiunque voglia studiare e riflettere sulla Parola. Massimo Cacciari è filosofo, accademico, saggista, autore di una vasta bibliografia. È stato sindaco di Venezia, deputato ed eurodeputato. Intreccia gli studi e la ricerca filosofica con la presenza attiva nella vita politica soprattutto italiana, di cui è attento osservatore e critico determinato.