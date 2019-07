Raul Montanari presenta il suo nuovo libro a Sovere

Sabato 3 agosto appuntamento con il terzo incontro di Voci a Palazzo, la rassegna culturale che aprirà al pubblico le porte delle più rinomate dimore storiche del comune di Sovere. L’autore di gialli Raul Montanari alle 20.45 sarà ospite della splendida cornice di Palazzo Foresti per presentare il suo libro La perfezione (Baldini+Castoldi) in dialogo con il giornalista Stefano Malosso.

Raul Montanari ha pubblicato una ventina fra romanzi, saggi e libri di racconti. Fra i più noti, i romanzi La perfezione (1994), Chiudi gli occhi (2004), L’esistenza di dio (2006), La prima notte (2008), Strane cose, domani(2009, Premio Bari, Premio Siderno e Premio Strega Giovani), tutti pubblicati da Baldini & Castoldi, oltre che Il regno degli amici (2015, premio Vigevano, finalista premio Scerbanenco), e il saggio Il Cristo zen (2012). Con Aldo Nove e Tiziano Scarpa ha scritto Nelle galassie oggi come oggi (2001), insolito bestseller nel campo della poesia. Ha firmato opere teatrali, sceneggiature e importanti traduzioni dalle lingue classiche e moderne, da Sofocle a Shakespeare, da Poe a Cormac McCarthy. Dirige a Milano una famosa scuola di scrittura creativa.

Pubblicato nel 1994, il romanzo La perfezione viene oggi riproposto da Baldini+Castoldi. Una nuova edizione del titolo che venticinque anni fa, insieme alle opere prime di Andrea Pinketts e Carlo Lucarelli, inaugurò la nuova stagione del genere noir letterario italiano. Una storia così cristallina e indimenticabile che fu Aldo Busi a suggerirne il titolo: “Deve chiamarsi La perfezione, perché è un libro perfetto”.

“Lui non aveva paura della morte, non aveva paura di niente”. Lui è Willy l’Olandese, un vecchio killer implacabile. Un gigante silenzioso e indifferente a tutto come un dio nordico. Quando arriva nella valle presso il grande lago del Norditalia che ogni anno è la sua meta estiva, in una pensione dove fa da cameriera la bella Adriana, non sa di avere appuntamento con il destino. Il telefono ha squillato in una casa a pochi chilometri da lì e un altro killer, un trentenne sfigurato al volto da un remoto incidente d’auto, ha ricevuto l’incarico di eiliminarlo. Tutta la vicenda si svolge nell’arco di tre soli giorni, ma la tensione monta capitolo dopo capitolo nell’attesa del momento fatale: lo scontro tra due professionisti della morte. E tra loro l’inquietudine di Adriana , che senza saperlo ne deciderà le sorti. Con rara potenza, Montanari ci restituisce il clima feroce e gemoetrico di Durrenmatt e del grande noir americano immergendoli nel contesto della provincia italiana, fino a creare un contrasto soprendente e irresisitibile.

A ospitare il terzo appuntamento di Voci a Palazzo sono il palazzo e la torre dei Foresti, ciò che rimane dell’antica fortificazione risalente al XIV sec. costituita dal castello e dalla relativa torre difensiva. Gli edifici furono di proprietà della nobile famiglia dei Foresti della Val Cavallina, che arrivarono a Sovere nel 1300 e che si estinsero nel 1700. Il castello e la torre vennero edificati per ragioni militari e per le continue lotte tra Guelfi e Ghibellini. Vista la loro collocazione strategica, posta sull’altura che domina la sponda destra del torrente Borlezza, hanno svolto in epoca medievale anche un ruolo importante per il controllo dei traffici commerciali. Nel 1393, in seguito ad un incendio appiccato dai Guelfi di Tuzzano Rota, il castello fu distrutto e si salvarono soltanto la torre e alcune case intorno ad essa. In seguito, intorno al 1550, fu costruito sui resti dell’antico castello un palazzo rinascimentale. La nuova struttura mantiene l’impianto a corte del castello e si affaccia sulla piazza della chiesa di San Martino con un portale con arco a tutto sesto. Il palazzo, articolato su tre livelli, è caratterizzato da un portico sorretto da colonne classiche in pietra di Sarnico e coperto con volte a crociera e, sull’ultimo livello, da un elegante loggiato aperto con arcate. La torre ha struttura quadrangolare ed è costruita con conci di notevole spessore, le cui dimensioni si riducono gradualmente verso l’alto. Su una delle facciate della torre si trova una meridiana ottocentesca che reca la scritta “pergit fugere irreparabile tempus” monito al tempo che fugge via inesorabile. Oggi la torre ha funzione abitativa ed è sotto la tutela della Sovrintendenza alle Belle Arti.

Ideata dal Comune di Sovere,con la direzione artistica di Stefano Malosso, dell’Associazione OltreConfine, Voci a Palazzo porta a Sovere dal 20 luglio al 9 agosto le voci di importanti scrittori di livello nazionale tra le mura delle affascinanti residenze storiche. Dare nuova vita ai luoghi custodi di un enorme patrimonio artistico, spesso poco vissuti e dimenticati, è l’idea che ha portato alla nascita della rassegna Voci a Palazzo. Il Festival vuole favorire l’incontro tra parola e arte, innescando un dialogo tra letteratura nazionale e patrimonio storico artistico locale.

Voci a Palazzo è stata realizzata grazie al contributo GAP Spa (Gruppo Piantoni Holding Srl) e in collaborazione conLibreria Mondadori Bookstore Sovere, Biblioteca Civica “P. Guizetti” Sovere, Simone Bianchi Forneria Artigianale, Podere Cavàga.