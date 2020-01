Rassegna nazionale di musiche e canti folklorici ed etnici a Villa d’Almè

Si alza il sipario sulla nuova edizione della rassegna nazionale di musiche e canti folklorici ed etnici organizzata dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari – FITP con il supporto del Comune di Villa d’Almè e del Ducato di Piazza Pontida. L’appuntamento è venerdì 10 e sabato 11 gennaio al teatro Serassi di Villa d’Almè con una due giorni ricca di appuntamenti.

Si tratta del tredicesimo anno di questa iniziativa targata FITP, ma per la Lombardia è la prima in assoluto. Mai prima di gennaio 2020, infatti, la manifestazione è stata ospitata in una delle regioni con il più alto numero di associazioni affiliate alla federazione.

La rassegna rappresenta un vero e proprio concorso, a cui stanno già aderendo alcuni tra i migliori gruppi di musica popolare a livello italiano. A giudicarli sarà una giuria composta da 5 giurati selezionati tra esperti musicologi e membri della Consulta Scientifica FITP.

La sera di sabato 11 gennaio alle 20 le formazioni in concorso si esibiranno sul palco del Serassi, di fronte alle autorità locali, a quelle locali e nazionali della Federazione Italiana Tradizioni Popolari e a tutti coloro che vorranno essere presenti a una serata che sarà difficile dimenticare, tra brani suonati con il flauto di Pan e le tarante dal sapore mediterraneo (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria). Un vero e proprio excursus tra le note folkloristiche di un paese, l’Italia, dal patrimonio culturale folkloristico davvero impareggiabile.

Ad anticipare le performance musicali, sabato pomeriggio, alle 15,30 nella sala consiliare del Municipio di Villa d’Almè, in programma un incontro dibattito dal titolo “Musiche e canti folklorici ed etnici tra tradizione e innovazione. Riflessioni”. La responsabile del dibattito sarà la professoressa Fulvia Caruso del Dipartimento di Musicologia dell’università di Cremona; modererà il professor Mario Atzori, membro della Consulta Scientifica della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Venerdì sera, invece, sempre alle 20 al teatro Serassi avrà luogo un altro importante appuntamento per la Federazione Italiana Tradizioni Popolari: la cerimonia di nomina dei Padri del Folklore, con la consegna dei riconoscimenti alle personalità benemerite delle FITP. Conosceremo, quindi, le persone che, per ogni regione italiana, nel 2019 si sono distinte per passione e attività nel mondo della Federazione. Ad accompagnare le premiazioni, tanti ospiti, tra cui Daniele Fumagalli, gli Aghi di Pino, di Spazio Autismo Bergamo, Andrea Dellino. Presenta la serata il cantautore bergamasco Il Bepi.

L’evento è patrocinato da IOV World – International Organization of Folk Art, IGF – World Folklore Union, Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca.

Per partecipare come gruppo musicale, consultare il regolamento e la scheda di iscrizione pubblicati sul sito web www.fitp.org.

Per assistere alle due serate: ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria telefonando al numero 035.6321119

Ecco il programma.

Venerdì 10 gennaio alle 20 a/ Teatro Serassi

Accoglienza delle autorità locali e delle autorità locali e nazionali della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

-Accoglienza dei gruppi partecipanti al concorso musicale.

-Cerimonia di nomina de I Padri del Folklore: consegna dei riconoscimenti alle personalità benemerite delle FITP. Presenta la serata Il Bepi.

Sabato 11 gennaio

– Alle 15,30 alla sala consiliare – Municipio di Villa d’Almè

Incontro dibattito dal titolo “Musiche e canti folklorici ed etnici tra tradizione e innovazione. Riflessioni”. Responsabile del dibattito la professoressa Fulvia Caruso del Dipartimento di Musicologia dell’università di Cremona; modera il professor Mario Atzori, membro della Consulta Scientifica della Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

– Alle 20 al teatro Serassi

Rassegna di musiche e canti folklorici ed etnici: esibizione dei gruppi musicali in concorso e relative premiazioni. Presenta la serata Valentina Fumagalli.

Il concorso La Rassegna è riservata a gruppi affiliati o meno alla Federazione Italiana Tradizioni Popolari che eseguono musiche, canti folklorici ed etnici.

I gruppi partecipanti sono distinti in due categorie:

– Una categoria riguarderà i gruppi di musiche e canti etnici che, attingendo dalla tradizione, avvertono l’esigenza di innovare i linguaggi musicali.

– Un’altra categoria riguarderà cori, orchestre e gruppi folklorici che, fedeli alle sonorità tradizionali, ripropongono melodie e canti, frutto di un’adesione e sincretismo culturale dalle origini del passato. Nelle esibizioni della seconda categoria è vietato l’impiego di strumenti musicali definibili e valutabili estranei e inadeguati alle tradizioni etnomusicali delle diverse aree culturali.