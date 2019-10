Ragazzi e dipendenza da smartphone: incontro al Mascheroni

Come possono l’adulto, la scuola e le figure educative favorire lo sviluppo di un atteggiamento critico sull’uso della tecnologia? Come è possibile rispondere a una sofferenza che viene espressa spesso in forma mascherata?

Gli esperti Giuseppe Lavenia, Riccardo Marco Scognamiglio, Mark Morbe e Matteo Fumagalli discuteranno di come le nuove generazioni incarnino una rivoluzione culturale caratterizzata da potenzialità, ma, nello stesso tempo, da pericoli e disagi (dipendenza da videogame, nomofobia, hikikomori, NEET).

Ingresso libero e aperto alla cittadinanza.

Prenotazioni su https://www.bergamopsicologo.com/eventi