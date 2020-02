Raduno di Fiat 500 e auto storiche a Cologno

Domenica 1° marzo a Cologno al Serio si terrà il raduno di 500 Fiat e auto storiche dal titolo “Castelli aperti tour in 500”.

Il programma prevede:

– alle 9 ritrovo, iscrizioni ed esposizione auto al parcheggio di fronte al Municipio in via Circonvallazione a Cologno al Serio;

– alle 10 visita guidata al borgo storico e al museo della memoria contadina;

– alle 11 aperitivo al Chiosco Café;

– alle 12.15 tour a Cologno al Serio, Spirano, Comun Novo e Zanica;

– alle 16 sosta pranzo all’agriturismo La Campanina di Zanica;

– alle 14.30 trasferimento a Martinengo (percorso attraverso Urgnano, Basella, Borgo Muratella e Martinengo);

– alle 15 esposizione auto e visita guidata al borgo storico di Martinengo.

Il raduno è aperto a Fiat 500 e derivate ma sono benvenute anche le altre auto storiche. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione entro giovedì 27 febbraio inviando email a amici500bgpianura@libero.it o telefonare al numero 3408059903.

Tutte le auto partecipanti devono essere in regola con il codice della strada.

La quota di iscrizione per il conducente è di 22 euro e comprende: un buono per visita guidata al borgo storico e Museo della Memoria Contadina; aperitivo al Chiosco Cafè; e pranzo all’agriturismo la Campanina; un buono per visita guidata al Borgo storico di Martinengo; un semplice gadget (bandierina per auto).

Il menù del pranzo prevede casoncelli alla bergamasca, risotto rosso di Montalcino e taleggio, brasato al barolo con fioretto di polenta, torta chantilly con gocce di cioccolato, acqua, caffe.

La quota di partecipazione per eventuali passeggeri prevede:

– visita al Borgo Storico e Museo della Memoria Contadina euro 3,00

– aperitivo euro 5,00

– pranzo euro 12,00 (menù bimbi euro 10,00)

– visita guidata al Borgo storico di Martinengo euro 3,00.

– visite guidate bambini inferiori a 10 anni gratuite

L’iniziativa è promossa dalla Pro loco e dal Comune di Cologno al Serio in collaborazione con la Pro loco di Martinengo.