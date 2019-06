Raduno Alpino e trofeo Nikolajewka ad Averara

I gruppi Alpini Alta Valle Brembana organizzano il raduno Ana e il trofeo Nikolajewka con diversi appuntamenti in programma da sabato 24 febbraio a domenica 4 marzo.

Ecco il calendario.

Sabato 24 febbraio

– alle 20.30 alla chiesa parrocchiale di Averara si svolgerà un incontro dal titolo “Una strada per tornare a casa”. Una serata culturale con racconti e canti dedicati al tema della seconda guerra mondiale in collaborazione con la Filodrammatica di Santa Brigida. Segue rinfresco offerto dal Gruppo Alpini di Averara.

Sabato 3 marzo

– alle 19.00 cena alpina alla struttura allestita in paese. Estrazione dei numeri della sottoscrizione a premi.

Domenica 4 marzo

– alle 9 ritrovo alla pista di fondo ai Piani del monte Avaro (Cusio), alle 9.30 partenza della gara, alle 12 pranzo alla struttura allestita in paese ad Averara, alle 14.30 Ammassamento all’ingresso del paese e sfilata. Omaggio al Monumento dei Caduti e interventi delle Autorità. Premiazioni degli atleti e a seguirà verrà celebrata una messa.