Quattro giorni di festa per l’apertura de “Le Cucine di Curno”

Apre “Le Cucine di Curno”. Per festeggiare l’inaugurazione della nuova piazza della ristorazione che sorge a corredo del Centro Commerciale di Curno si terranno quattro giorni di festa con eventi, show cooking e degustazioni dal 28 novembre al 1° dicembre.

Il ricco programma di iniziative si propone come un’occasione per far conoscere e scoprire ai visitatori questo innovativo spazio di aggregazione sociale all’insegna del gusto. La struttura si presenta come una grande piazza ovale costruita e concepita secondo le più attuali ed ecosostenibili tendenze per gli spazi retail dedicati al Food & Beverage: è sormontata da una luminosa cupola alta 17 metri dove si affacciano 17 ristoranti con 600 posti a sedere. Un’area “smart & simple”, di dimensioni medie, lineare, facile da percorrere, collegata all’esistente galleria del Centro Commerciale di Curno. Aperta a tutte le ore della giornata, si estende su una superficie di oltre 5mila mq ed è completata da una Food Truck area esterna, da 3 aree bimbi e una speciale area cani esterna, il Bau Bar, ed è dotata di 500 nuovi parcheggi coperti.

I ristoranti, con i loro differenti format, rappresentano un invitante mix in cui la ristorazione tradizionale incontra sofisticate tendenze gastronomiche e l’offerta dinamica tipica del fast food dialoga con proposte più slow, tra hamburgerie gourmet, cioccolaterie e insegne per ogni gusto. Tra i marchi spiccano: Alice Pizza, Chiquita – Capatoast, Cioccolati Italiani, Dispensa Emilia, Doppio Malto, Fram Fish Bar, Fritto Divino, Johnny Rockets, KFC, I Love Poke, La Piadineria, Màs Mexico, Old Wild West, Rosso Pomodoro e Signorvino. Alcuni, come Fritto Divino e Màs Mexico, saranno presenti per la prima volta in Lombardia. La birreria Doppio Malto sarà il locale più grande con i suoi 450 mq.

Altra grande novità è l’apertura della Mainardi Bakery: il locale, firmato e gestito dallo chef Andrea Mainardi, che è anche testimonial e brand ambassador della food court, è il primo ristorante dello chef in uno shopping center italiano. Grande attenzione sarà data ai prodotti da forno e ai cosiddetti “impasti del benessere” realizzati con farine alla curcuma, ai legumi, alle verdure e utilizzando lievito madre. E anche la caffetteria sarà a tutto tondo: il caffè si potrà degustare scegliendo tra intenso, aromatico, cremoso, decaffeinato e ginseng. Tra i progetti più intriganti per il nuovo anno, la Scuola di Cucina che lo chef Mainardi animerà con il collega Matteo Torretta sul modello del talent show.

Giovedì 28 novembre alle 16 si terrà il taglio del nastro de Le Cucine di Curno. Alle 15.30, invece, nella Galleria del Centro Commerciale, la youtuber Valeria Vedovatti firmerà le copie del suo libro. Al termine dell’inaugurazione ufficiale seguirà il catering di specialità bergamasche “La Grande Abbuffata” offerto a tutti i visitatori. Alle 17 lo show cooking con lo chef Andrea Mainardi. Alle 18.15 verrà inaugurato lo spazio “Giochi e Cuochi” con Carolina Benvenga e Lorenzo Branchetti, volti noti di Rai Yoyo che faranno rivivere le mitiche atmosfere della Melevisione. Alle 19.30 e alle 20.20 le suggestioni scenografiche dei Sonics. Alle 21 cabaret con Stefano Chiodaroli. L’area esterna sarà animata dai Food Truck.

Venerdì 29 novembre alle 18 si terrà un evento con il bartender acrobata e campione del mondo Bruno Vanzan; alle 19 piano bar con il duo Anna Stella Camporeale e Pino De Fazio; e alle 21 cabaret con il conduttore e comico Omar Fantini.

Il giorno seguente, sabato 30 alle 14.30 verrà inaugurato il Bau Bar, un’area cani esterna pensata per condividere i pasti insieme ai propri amici a quattro zampe. Interverrà Edoardo Stoppa, volto di Striscia la notizia e sarà presente un Truck Happy Dog dove verranno distribuiti torte e biscotti artigianali per cani. Alle 15 si potrà vedere il derby Atalanta–Brescia sul maxischermo oppure assistere alla magia di Nicola Previti “The Illusionist” in Food Court e nell’area Giochi e Cuochi. Successivamente, alle 18 tornerà il bartender Vanzan e alle 21 spazio al cabaret con il trio comico i 3 Chefs.

Domenica 1° dicembre dalle 11 e per tutto il pomeriggio verrà proposta una giornata con Bing e Flop, mentre dalle 16 alle 20 ci sarà un evento con la cartomante e alle 21 sarà la volta di uno show del comico Gianluca Impastato.

Non è tutto: le quattro giornate saranno animate da Chef trampolieri e Hostess cuoche. E saranno presenti corner di Pop Curn, zucchero filato e dolci.

Ad arricchire l’offerta de “Le Cucine di Curno”è la presenza di Food Truck che in modalità temporary e a tema regionale verranno allestiti all’esterno della struttura.

Altrettanto ricca, all’interno della food hall, l’offerta si sviluppa nel segno della collaborazione con aziende di prestigio, come Galup con una degustazione di specialità dolciarie piemontesi e HQB food, che avrà uno stand di prodotti in dimostrazione e distribuirà bustine di puro succo di dattero. Sarà presente anche uno stand per la degustazione dei Pop Curn.