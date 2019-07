Quattro bande in concerto per i 120 anni della BCC Bergamo e Valli

Quattro bande all’unisono per i 120 anni di fondazione della BCC Bergamo e Valli. Il grande “Concerto delle Valli” – promosso da questa Banca di Credito Cooperativo, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – si terrà sabato 20 luglio alle 21 – con ingresso libero – alla tensostruttura dell’Oratorio di Sorisole.

L’evento, che si inserisce nel calendario dei festeggiamenti dello storico Istituto di credito, sarà presentato da Davide Agazzi e vedrà l’esibizione del Corpo Bandistico Musicale di Sorisole con la partecipazione del Corpo Musicale “Alto Serio” di Gandellino, del Corpo Musicale “Carlo Cremonesi” di Villa d’Ogna e del Corpo Musicale di Serina.

Sono previsti brani – tra gli altri – di Ennio Morricone, Michael Brown, Kulius Fuck, Frank Ticheli, Maurice Jarre e Horts Schelcke. Dirigono i maestri Oscar Locatelli, Evaristo Pesenti e Mattia Fornoni.

“La BCC Bergamo e Valli sta festeggiando i 120 anni di fondazione. Tante sono le manifestazioni e gli appuntamenti che ci vedono protagonisti per questo felice anniversario. Lo spirito della nostra banca – spiega il presidente Duillio Baggi – non è solamente raggiungere importanti traguardi economici, ma guardare ad un utile che non è fatto di numeri e cifre, ma di sogni e idee che si realizzano: la casa per una giovane coppia, la piccola azienda per l’imprenditore, la tutela del risparmio per chi ha saputo accantonare per una vita. E non solo. Ci sono anche i talenti da far fruttare nella musica, nell’arte e nello sport. Ci sono i figli che possono studiare per avere un futuro migliore. Ci sono le associazioni che sono la rete portante di una comunità che non è indifferente ai problemi degli ultimi. Ecco, la nostra BCC Bergamo e Valli vuole essere la banca delle

opportunità e del territorio, presente anche nelle manifestazioni che identificano la nostra Comunità e lo spirito di aggregazione, come il Concerto delle Valli” conclude il presidente della BCC Bergamo e Valli, Duillio Baggi.