Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti (CSI) con il patrocinio di “Comune di Bergamo” e “Parco dei Colli di Bergamo”

PERCORSI: 7, 13 e 19 km

PROGRAMMA:

• RITROVO ED ISCRIZIONI: dalle ore 7.00 alle ore 8.45 presso il Campo Sportivo Oratorio di Valverde (via Maironi da Ponte, 19 – 24123 – Bergamo);

• PARTENZA: dalle ore 7.30 alle ore 9.00;

• PARTENZA ANIMATA per famiglie e bambini: ore 9.00.

CONTRIBUTO ALLA MANIFESTAZIONE:

• Servizi marcia e riconoscimento 5,00 €

• Servizi marcia senza riconoscimento 2,00 €

COME RAGGIUNGERCI:

Da Autostrada A4 (uscita Bergamo): immettersi sulla circonvallazione e seguire le indicazioni per la Valle Brembana. Uscire dalla circonvallazione in prossimità dello Stadio Comunale e seguire le indicazioni per la Manifestazione Podistica.

Da Centro Città: percorrere viale Papa Giovanni XXIII, via Roma, viale Vittorio Emanuele II. Entrare in Città Alta da Porta S. Agostino e, tenendo sempre la destra, uscire dalla cinta muraria da Porta San Lorenzo (Porta Garibaldi). Seguire poi le indicazioni per la Manifestazione Podistica.

Ampio parcheggio

Per ulteriori informazioni: Gruppo Ricreativo Oratorio di Valverde – oratorio.valverde.bg@gmail.com

https://sites.google.com/site/parrocchiadivalverde/manifestazioni-ed-eventi/quater-pas-in-valverda-29-09-2019

