Primo concerto della rassegna “In Tempore Organi”

Prende il via sabato 5 ottobre alle ore 21 nella splendida chiesa quattrocentesca di San Giorgio ad Almenno San Salvatore , con il bergamasco Giovanni Togni al clavicembalo e organo, la 23° edizione della rassegna musicale “In Tempore Organi – Voci et organo insieme”.

Giovanni Togni, vincitore di concorsi italiani ed europei, solista o elemento di importanti gruppi – Ensemble Concerto, Il Complesso Barocco, Accademia Bizantina, Ensemble Aurora, Ensemble Zefiro, l’Orchestra Barocca della Comunità Europea (ECBO), l’Orchestra RAI di Roma, l’Orchestra Mozart sotto la direzione di Claudio Abbado – e collaboratore di Enti Lirici, come il Massimo di Palermo e il Teatro dell’Opéra di Monte-Carlo, attualmente docente di Clavicembalo e Tastiere storiche presso il Conservatorio “G. Verdi” di Como, allieterà il pubblico con brani di Girolamo Frescobaldi (1583 – 1643), Johann Jakob Froberger (1616 – 1667), Pierre de La Barre (1592 – 1656), Michelangelo Rossi (1601ca – 1656), Michelangelo Rossi (1601ca – 1656), Fabrizio Fontana (1610 – 1695), Anonimo Italiano ( XVII sec.) e Domenico Scarlatti (1685 – 1756).

L’ingresso è libero.

Il prossimo appuntamento è per sabato 12 ottobre alla chiesa parrocchiale di San Salvatore, sempre ad Almenno San Salvatore, con il concerto di Liuwe Tamminga all’organo Serassi 1790 – Sgritta 1861.

La 23° edizione di “In Tempore Organi – Voci et organo insieme” è organizzata dal Comitato per l’organo Antegnati con il Comune e la Biblioteca Comunale di Almenno San Salvatore e il Comitato San Nicola. Appuntamenti dal 5 al 26 ottobre nelle chiese di San Giorgio, San Salvatore e, per la prima volta nel santuario della Madonna del Castello.