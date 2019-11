“Presente Prossimo”, ad Albino incontro con Maurizio Maggiani

Sabato 16 novembre alle 18 all’auditorium Benvenuto e Mario Cuminetti di Albino si terrà un incontro con l’autore Maurizio Maggiani.

L’iniziativa rientra nel programma del festival “Presente Prossimo”.

Maurizio Maggiani è nato in provincia di La Spezia, in una famiglia di modeste condizioni, ha svolto diverse professioni prima di approdare al mondo della letteratura. Nel 1987 ha vinto il Premio Inedito – L’Espresso con il racconto Prontuario per la donna senza cuore. Con Il coraggio del pettirosso, 1995, edito da Feltrinelli, come del resto l’intera sua produzione, ha vinto il Premio Viareggio e il Premio Campiello. Con La regina disadorna, 1998, ha vinto il Premio Alassio e il Premio Stresa. Nel 2005 ha vinto, con Il viaggiatore notturno, il Premio Strega. Collabora con le testate giornalistiche La Stampa, Il Secolo XIX, Il Fatto del Lunedì e pubblica dei podcast dal titolo “Il viaggiatore zoppo” per Feltrinelli.

Ha messo in scena uno spettacolo con Gian Piero Alloisio, da cui è uscito un CD, La storia della meraviglia. Nel 2010 ha deciso di rendere pubblico il suo archivio personale di racconti di quando era un esordiente e di alcuni inediti. Altre sue pubblicazioni: Vi ho già tutti sognato una volta, 1990, Felice alla guerra, 1992, E’ stata una vertigine, 2002, Meccanica celeste, 2010, Il romanzo della nazione, 2015, La zecca e la rosa. Vivario di un naturalista domestico, 2016, L’amore, 2018, Mi son perso a Genova, 2007 e I figli della Repubblica, 2014.