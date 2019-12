“Presente Prossimo”, a Montello incontro con Letizia Muratori

Sabato 14 dicembre alle 18 alla sala consiliare di Montello si terrà un incontro con la scrittrice Letizia Muratori. L’iniziativa rientra nel programma del festival Presente Prossimo”.

Letizia Muratori è nata a Roma. Nel 1995 si laurea in Storia del teatro e inizia una carriera come giornalista di cinema. Ha esordito come scrittrice nel 2004 con il racconto erotico Saro e Sara, pubblicato per Einaudi nell’antologia Ragazze che dovresti conoscere, dove hanno scritto firme già conosciute insieme a autori esordienti. Ha pubblicato i romanzi: Tu non c’entri, Einaudi, 2005, La vita in comune, Einaudi, 2007 e

La casa madre, composto da due racconti lunghi che hanno come tema principale l’infanzia: il primo dà il nome al libro e riflette sul successo commerciale dei Cabbage Patch Kids, che spopolarono negli anni 1980, mentre il secondo è intitolato Il segreto, che vengono pubblicati per Adelphi nel 2008. Continua con Adelphi con Il giorno dell’indipendenza, 2009, grazie al quale vince il Premio Roma, poi con Sole senza nessuno, 2010, un romanzo sul mondo della moda, Come se niente fosse, 2012, e infine Animali domestici del 2015.

Ha scritto anche una raccolta di poesie Luce intermedia, pubblicata per Fermenti nel 1999. Del 2018 è la raccolta di racconti Spifferi, pubblicata per la Nave di Teseo: sono storie di stranieri in Italia, osservati da angolazioni spiazzanti, fra il rischio di sparire, di non essere riconosciuti e venire respinti.

Foto di-Giliola-Chistè